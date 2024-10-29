36% жителей Крыма мечтают о поездках в беспилотном транспорте

В опросе сервиса Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

36% жителей Крыма хотели бы ездить на беспилотном транспорте. Кроме того, 41% горожан пока не готовы пересесть в беспилотник, а 23% респондентов затруднились с ответом. Чаще об этом заявляют мужчины, чем женщины (44% против 28%). Лояльнее к передвижению на транспорте без водителей относится молодежь (52% респондентов до 34 лет против 21% среди тех, кому больше 45). Интерес к беспилотным авто растет с увеличением уровня дохода опрошенных: за только 27% горожан, зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц, а вот среди тех, чей доход более 100 тысяч рублей, таких уже 46%, — сообщили в пресс-службе сервиса.