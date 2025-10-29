364 севастопольца с начала года получили звание «Ветеран труда»

С начала 2025 года 364 севастопольца были удостоены звания «Ветеран труда». Об этом сообщила заместитель начальника управления адресной социальной поддержки населения департамента труда и социальной защиты населения Светлана Ковалева.

Для оформления допускается предоставление как подлинников документов, так и их копий, заверенных нотариально или управлением социальной защиты, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Светлану Ковалеву.

Звание «Ветеран труда» присваивается гражданам, которые:

награжденным орденами или медалями СССР или Российской Федерации, почетными грамотами Президента Российской Федерации или удостоенным благодарности Президента Российской Федерации, ведомственными знаками отличия в труде;

ведомственными знаками отличия в труде при условии, что награжденные граждане работали в системе органов, министерств и ведомств;

удостоенным почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации и имеющим трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.

С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте департамента труда и социальной защиты населения.

Оформить звание «Ветеран труда» можно: