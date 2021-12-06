372 случая заражения коронавирусом за сутки. «Ковидная» хроника Крыма

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора за 5 декабря в Крыму зарегистрировано 372 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 121 924 положительных на COVID-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории Республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 337 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 404 человека, выздоровевших за весь период – 111 421. Общее число умерших от коронавирусной инфекции – 3 749 (за минувшие сутки скончался 21 человек).