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372 случая заражения коронавирусом за сутки. «Ковидная» хроника Крыма
Фото: pxhere.com

372 случая заражения коронавирусом за сутки. «Ковидная» хроника Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:29 06.12.2021

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора за 5 декабря в Крыму зарегистрировано 372 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 121 924 положительных на COVID-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории Республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 337 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 404 человека, выздоровевших за весь период – 111 421. Общее число умерших от коронавирусной инфекции – 3 749 (за минувшие сутки скончался 21 человек).

372 случая заражения коронавирусом за сутки. «Ковидная» хроника Крыма

372 случая заражения коронавирусом за сутки. «Ковидная» хроника Крыма

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