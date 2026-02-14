38 севастопольцев получили нагрудные знаки «Почетный донор России»

В Севастопольском Центре крови состоялась торжественная церемония вручения нагрудных знаков «Почетный донор России». Обладателями высокого звания стали 38 севастопольцев, чей безвозмездный вклад в спасение жизней получил официальное признание.

За каждым знаком стоит не только личная история, но и многолетний труд, который помог сотням людей, — отметил главный врач Центра крови Вадим Антилогов.

Напомним, звание «Почетный донор России» присваивается за безвозмездные донации. Чтобы получить его, необходимо сдать кровь 40 и более раз или плазму — 60 и более раз. Это не только знак общественного признания, но и свидетельство высокой личной ответственности и милосердия.

На сегодняшний день в городе насчитывается более 2000 почетных доноров. Всего же в регулярной сдаче крови участвуют свыше 20 тысяч севастопольцев, и это число продолжает расти.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя