38 севастопольцев получили нагрудные знаки «Почетный донор России»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:39 14.02.2026

В Севастопольском Центре крови состоялась торжественная церемония вручения нагрудных знаков «Почетный донор России». Обладателями высокого звания стали 38 севастопольцев, чей безвозмездный вклад в спасение жизней получил официальное признание.

За каждым знаком стоит не только личная история, но и многолетний труд, который помог сотням людей, — отметил главный врач Центра крови Вадим Антилогов.

Напомним, звание «Почетный донор России» присваивается за безвозмездные донации. Чтобы получить его, необходимо сдать кровь 40 и более раз или плазму — 60 и более раз. Это не только знак общественного признания, но и свидетельство высокой личной ответственности и милосердия.

На сегодняшний день в городе насчитывается более 2000 почетных доноров. Всего же в регулярной сдаче крови участвуют свыше 20 тысяч севастопольцев, и это число продолжает расти.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 7

