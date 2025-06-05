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39% жителей Крыма сообщают руководству обо всех ошибках, допущенных в работе

39% жителей Крыма сообщают руководству обо всех ошибках, допущенных в работе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:00 05.06.2025

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

43% жителей Крыма считают, что руководители должны быть в курсе всех ошибок, допущенных в работе. Каждый второй уверен, что сообщать следует только о существенных просчетах. На практике 39% сотрудников говорят начальству обо всех промахах, а 50% — только о серьезных.

Женщины о каждой неточности сообщают руководству реже (36% против 42% среди мужчин).

Чем старше респонденты, тем реже они придерживаются политики предельной честности: о том, что начальнику нужно знать обо всех промахах, среди молодежи до 35 лет уверены 55%, сообщают о подобных случаях 52%, а среди горожан старше 45 лет — таких всего по 31%.

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Чем выше доход, тем меньше жители Крыма беспокоят руководство: в том, что необходимо докладывать о каждой ошибке, уверены 57% опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей (они же и чаще рассказывают об этом на практике) и только 37% среди респондентов, зарабатывающих от 100 тысяч.

Время проведения: 13 мая — 3 июня 2025 года

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