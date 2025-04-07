390 работающих мам получили в Севастополе пособие по беременности и родам

В 2025 году Отделение Социального фонда России по Севастополю выплатило пособие по беременности и родам 390 будущим мамам. В прошлом году данной мерой поддержки воспользовались 1 782 жительницы города.

В 2025 году увеличился размер пособия по беременности и родам для работающих женщин. Предельные суммы страховых выплат по временной нетрудоспособности были увеличены на 40%. Если беременность протекает нормально, а будущая мама ожидает одного ребенка, отпуск продлится 140 дней, максимальная сумма пособия в этом случае составит 794 355,80 рубля, минимальная — 103 285 рублей. Если роды прошли с осложнениями, продолжительность отпуска составляет 156 дней. Максимальная сумма за этот период — 885 139,32 рубля, минимальная — 115 089 рублей. При беременности двумя и более детьми (многоплодной) продолжительность отпуска будет 194 календарных дня, максимальная выплата составит 1 100 750,18 рублей, минимальная — 143 123,50 рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Размер пособия зависит от среднего заработка женщины за два года, предшествующих отпуску по беременности и родам. В 2025 году учитываются выплаты за 2023 и 2024 годы. Если в эти два года женщина находилась в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие календарные годы по её заявлению можно заменить, если это приведет к увеличению размера пособия. В некоторых случаях пособие гарантированно выплачивается в сумме не ниже минимально установленного размера. Например, если у будущей мамы страховой стаж менее 6 месяцев, Отделение СФР по Севастополю выплатит пособие за каждый полный месяц декрета в размере МРОТ.

Отделение СФР по Севастополю производит выплату пособия единовременно за весь период отпуска. Срок выплаты пособия не превышает 10 рабочих дней со дня предоставления работодателем сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты пособия. Выплата осуществляется на счет будущей мамы или через почту.

источник: пресс-служба Отделения СФР по Севастополю

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