4 июня – день Василиски. Чествуем сегодня Ярило

Этот день в народе также именовали Васильковый день, день святого Вассы, Соловьиный день. Кроме того, наши предки 4 июня чествовали Ярилу — бога природы и животворящих сил. Считали, что нынче особую силу имеет любовная магия, которую используют для привлечения суженых и достижения семейного благополучия. Водили хороводы вокруг берез, украшали ветви деревьев яркими лентами, жгли костры и просили Ярило послать им любовь и счастье.

Церковь же нынче чтит память мученика Василиска, который в 308 году пострадал за веру во Христа, поскольку не пожелал принести жертву языческим богам. В результате, был обезглавлен.

На Руси 4 июня старались ничего не сеять и на пашню не выезжать. Иначе вырастут одни васильки, в огороды тоже не выходили — иначе уродится одна лишь полынь. Тем не менее, васильки в народе очень любили и ласково называли синецветом, синюшником, блаватом, волошкой, лоскутницей. Цветок, по легенде, получил свое название в честь молодого парня, единственного сына у матери, Василя, околдованного и погубленного русалкой. Увлеченный ею в поле, он превратился в синий цветок, напоминавший своей окраской глубокую воду.

Что касается погодных примет, то:

Сильный туман и обильные росы на Василиска предвещают урожайный год.

Птицы поют весело — к хорошей погоде.

Северный ветер дождь разгонит.

Звезды на небе светят тускло и при этом мерцают красноватым или ярко-синим цветом? К дождю.

Вокруг звезд появились черные круги – к ненастью.

Часто появляются туманы – выдастся грибное лето.

Слышите посреди ночи соловьиное пение? В ближайшие дни точно будет сухо.

Именины нынче отмечают: Софья, Владимир, Даниил, Дмитрий, Донат, Захар, Иван, Макар, Павел, Федор, Яков.

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