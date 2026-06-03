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4 июня – день Василиски. Чествуем сегодня Ярило

4 июня – день Василиски. Чествуем сегодня Ярило

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:54 03.06.2026

Этот день в народе также именовали Васильковый день, день святого Вассы, Соловьиный день. Кроме того, наши предки 4 июня чествовали Ярилу — бога природы и животворящих сил. Считали, что нынче особую силу имеет любовная магия, которую используют для привлечения суженых и достижения семейного благополучия. Водили хороводы вокруг берез, украшали ветви деревьев яркими лентами, жгли костры и просили Ярило послать им любовь и счастье.

Церковь же нынче чтит память мученика Василиска, который в 308 году пострадал за веру во Христа, поскольку не пожелал принести жертву языческим богам. В результате, был обезглавлен.

На Руси 4 июня старались ничего не сеять и на пашню не выезжать. Иначе вырастут одни васильки, в огороды тоже не выходили — иначе уродится одна лишь полынь. Тем не менее, васильки в народе очень любили и ласково называли синецветом, синюшником, блаватом, волошкой, лоскутницей. Цветок, по легенде, получил свое название в честь молодого парня, единственного сына у матери, Василя, околдованного и погубленного русалкой. Увлеченный ею в поле, он превратился в синий цветок, напоминавший своей окраской глубокую воду.

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Что касается погодных примет, то:

  • Сильный туман и обильные росы на Василиска предвещают урожайный год.
  • Птицы поют весело — к хорошей погоде.
  • Северный ветер дождь разгонит.
  • Звезды на небе светят тускло и при этом мерцают красноватым или ярко-синим цветом?  К дождю.
  • Вокруг звезд появились черные круги – к ненастью.
  • Часто появляются туманы – выдастся грибное лето.
  • Слышите посреди ночи соловьиное пение? В ближайшие дни точно будет сухо.
Именины нынче отмечают: Софья, Владимир, Даниил, Дмитрий, Донат, Захар, Иван, Макар, Павел, Федор, Яков.
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