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Новости Республики
4 из 10 жителей Крыма назвали IT самой перспективной сферой для карьерного роста
иллюстрация: pikist.com

4 из 10 жителей Крыма назвали IT самой перспективной сферой для карьерного роста

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:37 24.06.2025

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Согласно исследованию, 42% жителей Крыма считают, что наибольшие карьерные возможности сегодня открыты в сфере информационных технологий. Это неудивительно, ведь выпускники ведущих технических вузов уже через пять лет после окончания университета зарабатывают в среднем от 280 тысяч рублей. На втором месте оказалось строительство, набрав 15% голосов респондентов, на третьем — медицина (11%). Также в топ-7 вошли нефтегазовая отрасль (9%), торговля и производство (по 8%), финансы (7%) и сфера услуг (5%).

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Женщины чаще видят карьерные перспективы в IT-сфере, медицине, торговле, сфере услуг, науке и дизайне. Мужчины же чаще делают ставку на строительство, нефтегазовый сектор, производство, тяжелую промышленность, энергетику и ВПК.

Среди других перспективных направлений респонденты назвали e-commerce, робототехнику, психологию, сервисы доставки, аналитику, блогинг, авиацию, шоу-бизнес и проч.

Время проведения: 13—17 июня 2025 года

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