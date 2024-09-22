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4 из 10 жителей Крыма пойдут на работу с симптомами ОРВИ
фото: pikist.com

4 из 10 жителей Крыма пойдут на работу с симптомами ОРВИ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:16 22.09.2024

4 из 10 работающих на территории работодателя отправятся на службу даже с явными симптомами ОРВИ. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма, работающих на территории работодателя, и сотрудники на удаленке.

37% жителей Крыма, работающих на территории работодателя, пойдут на работу, несмотря на симптомы ОРВИ. Мужчины чаще женщин будут игнорировать симптомы болезни (42% против 32% соответственно). Среди граждан в возрасте до 44 лет отправится на работу с температурой каждый второй, тогда как среди тех, кто старше, таких только 34%, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Стимулировать болеть дома нужно прежде всего инженеров и руководителей всех уровней: даже с температурой они идут на работу и заражают всех вокруг. Среди тех, кто отправится на службу, несмотря на явные симптомы гриппа и ОРВИ, также много менеджеров по продажам и специалистов по работе с клиентами.

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Еще бо́льшие трудоголики — сотрудники на удаленке: 8 из 10 дистанционных работников будут продолжать работать, несмотря на температуру, кашель и насморк, и только 7% возьмут больничный.

Время проведения: 11—19 сентября 2024 года

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