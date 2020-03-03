4 марта в Севастополе погода ухудшится! Будет тепло, но ветрено

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 марта в Севастополе ожидается ухудшение погодных условий, связанное с усилением ветра. Однако прогнозируется и значительное потепление:

Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 11-13°С, днём 19-21°С, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

В ведомстве подчёркивают: существует вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением лёгких строений и рекламных конструкций, крыш домов, повалом деревьев, обрывом проводов ЛЭП. Возможны перебои в работе катерного сообщения между центром и Северной стороной города, а также нарушения планового функционирования аэропортов и вертолётных площадок.