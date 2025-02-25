4 марта в севастопольской центре «Мой бизнес» — приём предпринимателей

Первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин при участии заместителя Губернатора Севастополя Марии Литовко и Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ильи Пестерникова проведет личный прием предпринимателей.

Прием состоится 4 марта 2025 года с 16:30 — 18:00 в Центре «Мой бизнес» по адресу: пр. Октябрьской Революции, 42Б, корпус 6.

Субъекты хозяйствования смогу обратиться на прием по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав, в том числе:

в случае препятствования ведению хозяйственной деятельности;

при проведении проверок со стороны контрольно-надзорных органов;

при предоставлении государственных услуг;

при возникновении задолженности по исполненным публичным контрактам;

в случае невыдачи разрешительных документов и т.п.

В зависимости от тематики обращений на приеме будут присутствовать руководители и представители профильных департаментов и управлений Правительства Севастополя.

Запись на прием осуществляется только по предварительной регистрации по ссылке: https://clck.ru/3GXPZe.

По вопросу предварительной записи на прием также можно обратиться по телефонам:

+78692530214;

+79787186245.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

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