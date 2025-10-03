4 миллиона ушли аферистам — севастопольцы продолжают расставаться с деньгами, общаясь с мошенниками

Пострадали от мошенников? Немедленно обращайтесь в полицию по номеру 102. Фиксируйте номера телефонов, сохраняйте переписки — это может помочь вернуть ваши деньги.

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.