4 миллиона ушли аферистам — севастопольцы продолжают расставаться с деньгами, общаясь с мошенниками

За последние двое суток в Севастополе зарегистрирована очередная серия мошенничеств. Жертвами преступников стали 11 местных жителей, общая сумма ущерба превысила 4 миллиона рублей. Среди пострадавших — люди разных поколений: от 19-летних студентов до пенсионеров.
Наиболее резонансные случаи:
- 61-летний севастополец перевел 2 млн 30 тыс рублей мошенникам, представившимся сотрудниками ФСБ и «Госкомнадзора». Под предлогом проверки средств на возможное финансирование терроризма они получили доступ к его сбережениям.
- Молодой человек 32 лет лишился 1 млн 450 тыс рублей, откликнувшись на предложение в мессенджере о помощи в доставке автомобиля из Европы.
- 46-летний житель города потерял 483 тыс рублей при попытке приобрести автомобиль через объявление в мессенджере.
Фиктивные покупки в интернете:
- 38-летний мужчина хотел купить билеты в кино — потерял 82 тыс рублей.
- 42-летний мужчина пытался приобрести газоблоки — лишился 50 тыс рублей.
- 38-летний мужчина хотел купить автомобильные фары — отдал 14 тыс рублей.
Взломанные аккаунты:
- 57-летний мужчина перевел 33 тыс рублей «другу» со взломанной страницы.
- 21-летний юноша отдал 21 тыс рублей «знакомому» через мессенджер.
Телефонные аферы:
- 32-летняя женщина перевела 14 тыс рублей, поверив «оператору мобильной связи».
- 27-летняя женщина лишилась 34 тыс рублей благодаря «сотруднику Госуслуг».
- 19-летний молодой человек отдал 71 тыс рублей «представителю Госкомнадзора».
Полиция Севастополя предупреждает:
✓ Государственные служащие не требуют перевода денег по телефону.
✓ Совершайте онлайн-покупки только на официальных площадках.
✓ При неожиданных просьбах о деньгах всегда звоните знакомым лично.
✓ Помните: взлом страницы в соцсети — дело нескольких минут.
Пострадали от мошенников? Немедленно обращайтесь в полицию по номеру 102. Фиксируйте номера телефонов, сохраняйте переписки — это может помочь вернуть ваши деньги.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
