4 миллиона ушли аферистам — севастопольцы продолжают расставаться с деньгами, общаясь с мошенниками

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:27 03.10.2025

За последние двое суток в Севастополе зарегистрирована очередная серия мошенничеств. Жертвами преступников стали 11 местных жителей, общая сумма ущерба превысила 4 миллиона рублей. Среди пострадавших — люди разных поколений: от 19-летних студентов до пенсионеров.

Наиболее резонансные случаи:

  • 61-летний севастополец перевел 2 млн 30 тыс рублей мошенникам, представившимся сотрудниками ФСБ и «Госкомнадзора». Под предлогом проверки средств на возможное финансирование терроризма они получили доступ к его сбережениям.
  • Молодой человек 32 лет лишился 1 млн 450 тыс рублей, откликнувшись на предложение в мессенджере о помощи в доставке автомобиля из Европы.
  • 46-летний житель города потерял 483 тыс рублей при попытке приобрести автомобиль через объявление в мессенджере.

Фиктивные покупки в интернете:

  • 38-летний мужчина хотел купить билеты в кино — потерял 82 тыс рублей.
  • 42-летний мужчина пытался приобрести газоблоки — лишился 50 тыс рублей.
  • 38-летний мужчина хотел купить автомобильные фары — отдал 14 тыс рублей.
Взломанные аккаунты:

  • 57-летний мужчина перевел 33 тыс рублей «другу» со взломанной страницы.
  • 21-летний юноша отдал 21 тыс рублей «знакомому» через мессенджер.

Телефонные аферы:

  • 32-летняя женщина перевела 14 тыс рублей, поверив «оператору мобильной связи».
  • 27-летняя женщина лишилась 34 тыс рублей благодаря «сотруднику Госуслуг».
  • 19-летний молодой человек отдал 71 тыс рублей «представителю Госкомнадзора».

Полиция Севастополя предупреждает:

✓ Государственные служащие не требуют перевода денег по телефону.

✓ Совершайте онлайн-покупки только на официальных площадках.

✓ При неожиданных просьбах о деньгах всегда звоните знакомым лично.

✓ Помните: взлом страницы в соцсети — дело нескольких минут.

Пострадали от мошенников? Немедленно обращайтесь в полицию по номеру 102. Фиксируйте номера телефонов, сохраняйте переписки — это может помочь вернуть ваши деньги.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

