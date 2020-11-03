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4 ноября в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" - день открытых дверей
иллюстрация: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

4 ноября в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» — день открытых дверей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:57 03.11.2020

4 ноября — в День народного единства — «Херсонес Таврический» приглашает бесплатно посетить древний город, история которого насчитывает более двух тысяч лет

И окунуться в его неповторимую атмосферу! Пройтись по старинным улицам древнегреческой колонии и ощутить византийский дух в руинах храмов. Вход на территорию музея свободный, — сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

 

4 ноября в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" - день открытых дверей

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