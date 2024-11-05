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4 ноября в Херсонесе Таврическом собрали почти 25 тысяч рублей гуманитарной помощи

4 ноября в Херсонесе Таврическом собрали почти 25 тысяч рублей гуманитарной помощи

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:34 05.11.2024

В День народного единства, на тематическом празднике в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» состоялась благотворительная ярмарка. От продажи сладких угощений и изделий ручной работы в Херсонесе собрали почти 25 тысяч рублей, которые направят на поддержку участников СВО.

Многие гости покупали сувениры в Византийском дворике, чтобы оказать посильную помощь нашим бойцам. Все собранные на благотворительной ярмарке средства будут переданы Гуманитарной миссии Севастопольского благочиния. Адресную помощь окажут бойцам специальной военной операции и жителям прифронтовых территорий. Еще раз благодарим всех участников благотворительной ярмарки в Херсонесе за сплоченность, поддержку наших защитников и ваши добрые сердца! Вместе мы ‒ сила! — отмечают в пресс-службе музея-заповедника. 

4 ноября в Херсонесе Таврическом собрали почти 25 тысяч рублей гуманитарной помощи

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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