4 ноября в Херсонесе Таврическом собрали почти 25 тысяч рублей гуманитарной помощи

В День народного единства, на тематическом празднике в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» состоялась благотворительная ярмарка. От продажи сладких угощений и изделий ручной работы в Херсонесе собрали почти 25 тысяч рублей, которые направят на поддержку участников СВО.