4 ноября в Херсонесе Таврическом собрали почти 25 тысяч рублей гуманитарной помощи

Многие гости покупали сувениры в Византийском дворике, чтобы оказать посильную помощь нашим бойцам. Все собранные на благотворительной ярмарке средства будут переданы Гуманитарной миссии Севастопольского благочиния. Адресную помощь окажут бойцам специальной военной операции и жителям прифронтовых территорий. Еще раз благодарим всех участников благотворительной ярмарки в Херсонесе за сплоченность, поддержку наших защитников и ваши добрые сердца! Вместе мы ‒ сила! — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.
источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»
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