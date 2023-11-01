4 ноября в театрах Крыма – акция «Ночь искусств»  

Театры Крыма присоединятся к ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году её мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет». 4 ноября для зрителей устроят мастер-классы, показы, викторины, необычные представления и волшебные преображения. Вход на все мероприятия свободный. Туристический портал Крыма представляет подборку программ шести театров Симферополя и Севастополя

Традиционно насыщенную творческую программу подготовил для любителей сценического мастерства Государственный академический музыкальный театр РК (г. Симферополь, пр. Кирова, 17). Она будет проходить с 18:00 до 22:00. «Ночь искусств» начнётся с искусства преображения: гримёры превратят пару гостей в главных героев двух спектаклей – Рахмета из оперетты «Севастопольский вальс» и Зою из музыкальной комедии «Мост над рекой».

Новые впечатления обещают подарить мастер-классы по народным танцам и созданию эксклюзивной музыкальной матрёшки, за которую можно будет выиграть пригласительный в театр, а также вокальный урок «Хоровое пение». Также все желающие узнают, что такое читка сценария, поучаствуют в лекции-экскурсии об истории музтеатра, которая завершится викториной, увидят выставку манекенов в национальных костюмах и сделают памятные кадры в тематической фотозоне.

Не менее яркими мероприятиями обещает порадовать Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского (г. Севастополь, пр. Нахимова, 6). Стартуют они в 17:00 в зрительском фойе с открытия выставки севастопольского художника Сергея Меркулова «Румянец на камнях». Это будет посвящение городу-герою, его особенной атмосфере нежности и внутренней силы.

В 18:30 на Основной сцене начнётся показ спектакля «Фабричная девчонка», где прозвучат хорошо известные и любимые многими советские песни (вход по билетам с 50%-й скидкой). Также в программе – интерактивная викторина о любопытных фактах из истории СССР и России, презентация фильма «Путь» артиста и режиссёра театра Николая Нечаева, экскурсия по театральному закулисью (участие по предварительной записи). А завершит «Ночь искусств» в 22:00 музыкальный квартирник от артиста театра Ильи Синькевича.

Не останется в стороне от ежегодного культурного события и старейший театр Юга России – Крымский академический русский драматический театр имени Горького (г. Симферополь, ул. Пушкина, 15). В 16:00 на Камерной сцене заслуженный артист РК Алексей Кубин проведёт мастер-класс по актёрскому мастерству, а через час в фойе Основной сцены состоится открытие выставок заслуженного художника Крыма Эдуарда Кулиша и молодых художников крымского отделения Союза художников России.

Разнообразными мастер-классами планирует впечатлить публику Крымскотатарский государственный академический музыкально-драматический театр (г. Симферополь, ул. Менделеева, 5/1). Они будут посвящены созданию театральной бутафории, работе оркестра и вокалистов, актёрскому мастерству, крымскотатарскому танцу. Гостей ждут с 18:00 до 20:00.

Интересную программу подготовил в этом году Крымский академический театр кукол (г. Симферополь, ул. Пушкина, 15). Это и мастер-класс по кукловождению, и театрализованное представление с петрушечными выступлениями и клоунадой, и спектакль «Любовь к одному апельсину» по мотивам известной пьесы Карла Гоцци, в котором переплелись жаркий итальянский колорит, буффонада масок и пародий, атмосфера чуда и волшебства. Начало праздника – в 18:30. Локация – Малая сцена Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького.

Посетителям Севастопольского театра юного зрителя (г. Севастополь, просп. Гагарина, 16) представится уникальная возможность оказаться на празднике, который устроят девять муз искусства и их преданный поклонник – поэт. Каждая муза не только продемонстрирует свои способности, но и поможет зрителям открыть собственные таланты. Любой желающий сможет принять участие в исторической викторине «Минин и Пожарский» – о подвиге, совершённом русскими людьми во славу Родины.

Кроме того, пройдёт трансляция короткометражного фильма актрисы театра Елизаветы Бессокирной «Выдуманная история о невыдуманной войне». Идея снять настоящий фильм, пусть и короткометражный, родилась спонтанно, но вместе с СевТЮЗом она воплотилась в жизнь. Специально для этого проекта были собраны рассказы участников обороны города 1942 года: все факты подлинные. Единственная выдумка – двое молодых ребят, которые расскажут собравшимся эту историю. Двери в фойе театра будут открыты с 19:00.