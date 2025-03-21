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40% крымчан общаются с коллегами вне офиса
фото: pxhere.com

40% крымчан общаются с коллегами вне офиса

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:01 21.03.2025

40% жителей Крыма общаются с коллегами не только в рамках рабочего процесса, 3 из 10 перестали поддерживать неформальные встречи, а каждый четвертый уверен, что не стоит смешивать профессиональные отношения с личными. В опросе сервиса работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Крыма.

40% жителей Крыма регулярно встречаются с коллегами вне рабочего места. Еще 1% респондентов только недавно начали общаться с коллегами за пределами офиса. Согласно комментариям, самые популярные места для таких встреч — это кафе, рестораны и парки. 32% опрошенных рассказали, что раньше встречались с сослуживцами в свободное время, но теперь перестали это делать. Каждый четвертый (27%) не общался и не общается с коллегами после работы: «Работа — это работа. Не стоит смешивать личное и профессиональное».

Мужчины чаще женщин рассказывают о том, что и раньше, и сейчас общаются с коллегами (50% против 30% соответственно). Женщины чаще говорят, что дружеские встречи остались в прошлом (37% против 27% среди мужчин).

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Жители Крыма старше 45 лет чаще проводят время с коллегами в неформальной обстановке, чем те, кто младше. Самыми дружелюбными коллегами оказались горожане с доходом до 50 тысяч рублей: среди них каждый второй (49%) готов общаться с коллегами за пределами офиса. О том, что раньше находили время на встречи с коллегами, а теперь прекратили общение, чаще говорят респонденты с доходом от 50 до 100 тысяч рублей (44%).

Общение вне работы может укреплять командный дух, но важно помнить о личных границах. Не стоит навязывать свое общество тем, кто предпочитает разделять работу и личную жизнь.

Время проведения: 6-18 марта 2025 года

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