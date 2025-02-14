40% крымчан сталкивались с травлей со стороны одноклассников, когда учились в школе

80% жителей Крыма поддерживают законопроект о борьбе со школьным буллингом. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма, в том числе имеющие детей школьного возраста.

Депутаты Госдумы готовят законопроект , который закрепит понятие травли и обяжет школы сообщать о подобных случаях в комиссию по делам несовершеннолетних и полицию.

80% жителей Крыма поддерживают инициативу депутатов, среди родителей школьников — 7 из 10. Те, кто думает иначе, считают, что вопрос может быть решен без привлечения государственных органов: «С этим должны разбираться на уровне школы»; «В свое время я поговорил с одноклассниками ребенка, травля прекратилась». Закономерно, что жертвы школьного буллинга и родители, чьих детей третируют одноклассники, одобряют законопроект чаще тех, кто не страдал от травли.

Как показало исследование SuperJob, 40% жителей Крыма сталкивались с травлей со стороны одноклассников, когда учились в школе, причем женщины об этом рассказывали чаще мужчин (41% против 38% соответственно). Чем старше горожане, тем реже они подвергались буллингу в школьные годы: о подобном вспомнил каждый четвертый респондент в возрасте от 45 лет (25%), среди тех, кто моложе 35 лет, — практически каждый второй (48%). О фактах травли в школе по отношению к собственному ребенку сообщил каждый четвёртый родитель (26%).

Время проведения: 10—13 февраля 2025 года

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