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40% крымчан видят в деньгах свободу
фото: pikist.com

40% крымчан видят в деньгах свободу

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 12:31 07.10.2024

Для крымчан старше 45 деньги — это необходимость, для молодежи — свобода. В опросе сервиса Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Для 45% крымчан деньги — это в первую очередь необходимость. С этим чаще соглашаются крымчане старше 45 лет (50%). Деньги — чаще всего необходимость и для тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц (53%).

Для 40% горожан деньги — это свобода. Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей, чаще говорят это (41%). Респонденты в возрасте до 34 лет также считают, что деньги дают свободу (42%). «Способ стать собой», — заявляют они.

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Для 8% деньги — это цель, и этот вариант чаще выбирают женщины. Деньги — цель и для крымчан 35—44 лет, об этом сообщил каждый одиннадцатый (9%).

Лишь 2% считают, что деньги — это средство помощи другим людям. Искушением деньги практически никто не считает (менее 1% опрошенных).

Время проведения: 30 сентября — 3 октября 2024 года

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