40 студентов привели в порядок территорию мемориала «Скорбящая мать» в Симферополе

26 апреля представители студенческих отрядов Республики Крым в рамках Всероссийского субботника, приуроченного к 80-летнему юбилею Победы, провели уборочные работы на территории мемориала «Скорбящая мать», расположенного в микрорайоне Маршала Жукова в г. Симферополь.

Мемориал «Скорбящая мать» является местом массовых расстрелов советских граждан в годы Второй мировой войны 1941 – 1945 гг. Здесь немецко-фашистскими захватчиками были убиты тысячи невинных людей.

В субботнике, помимо бойцов Российских студенческих отрядов, также приняли участие более 30 жителей города Симферополя. Общими усилиями участники мероприятия очистили территорию мемориала и прилегающие к нему аллеи от опавших листьев, постаменты от грязи, убрали дорожки, ведущие к мемориалу, и собрали бытовой мусор.

Близится значимая для всех нас дата – День Победы, и мы вновь собрались на месте памяти, которое напоминает нам о цене, которую наш народ заплатил за эту победу. В рамках Десанта Победы студенческие отряды Республики Крым уже провели работы по благоустройству 32 братских захоронений, 40 памятников и памятных знаков Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Сегодня мы вновь продолжили работу в столице Крыма. Особенно приятно видеть, что с нами вместе трудились жители города. Это действительно объединяет и показывает, как важно сохранять нашу историю и память о ней. Благодарим администрацию Симферополя за возможность проведения субботников. Такие мероприятия важны для сохранения и увековечения памяти о героизме наших земляков, – отметила Мария Некрасова, комиссар Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов. Сегодня я принял участие в субботнике, потому что считаю важным не только сделать наш город чище, но и почтить память героев Великой Отечественной войны. Работая вместе со студотрядами Крыма, студентами и школьниками, понял, что мы участвуем в действительно важном деле. Вместе мы убрали памятное место, чтобы отдать дань уважения тем, кто сражался за нашу свободу. Это не просто работа – это наш вклад в сохранение памяти о тех, кто отдал свои жизни в борьбе за Родину, – рассказал житель г. Симферополя.

Работы по благоустройству проводились в рамках Всероссийской акции «#ТРУДКРУТ», приуроченной к празднованию весны и труда от Росмолодёжи и Российских студенческих отрядов.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

голоса Оцените материал

Просмотры: 3