Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 40% жителей Крыма определились с профессией еще до выпуска из школы
Новости Республики
40% жителей Крыма определились с профессией еще до выпуска из школы
фото: pikist.com

40% жителей Крыма определились с профессией еще до выпуска из школы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:48 13.05.2025

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

К моменту окончания школы 40% жителей Крыма уже выбрали будущую профессию. Почти каждый второй (46%) еще сомневался.

Женщины более решительны: когда звучал последний звонок, 43% из них знали, кем будут работать, в то время как среди мужчин таких было 36%.

Чем старше респонденты, тем чаще они отмечают, что еще в школьные годы определились с профессией. К моменту получения аттестата о среднем образовании среди жителей Крыма, которым сейчас до 35 лет, лишь 35% выбрали будущую профессиональную сферу, тогда как среди людей старше 45 лет таких оказалось 46%.

Узнайте больше:  Сдать биометрию соглашаются лишь 28% крымчан, получивших такое предложение

С увеличением уровня дохода растет и число тех, кто был уверен в своем выборе профессии к моменту выпуска из школы: 36% среди жителей Крыма с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц и 41% среди горожан с доходом от 100 тысяч.

Время проведения: 14 апреля — 7 мая 2025 года

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 119

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: люди в Крыму

люди в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x