40% жителей Крыма определились с профессией еще до выпуска из школы

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

К моменту окончания школы 40% жителей Крыма уже выбрали будущую профессию. Почти каждый второй (46%) еще сомневался.

Женщины более решительны: когда звучал последний звонок, 43% из них знали, кем будут работать, в то время как среди мужчин таких было 36%.

Чем старше респонденты, тем чаще они отмечают, что еще в школьные годы определились с профессией. К моменту получения аттестата о среднем образовании среди жителей Крыма, которым сейчас до 35 лет, лишь 35% выбрали будущую профессиональную сферу, тогда как среди людей старше 45 лет таких оказалось 46%.

С увеличением уровня дохода растет и число тех, кто был уверен в своем выборе профессии к моменту выпуска из школы: 36% среди жителей Крыма с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц и 41% среди горожан с доходом от 100 тысяч.

Время проведения: 14 апреля — 7 мая 2025 года

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