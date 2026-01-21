400 бойцов Российских студотрядов помогут в благоустройстве Крыма

С 24 января по 1 февраля в Крыму пройдёт Республиканская патриотическая акция Крымский студенческий десант Республики Крым «#ТрудКрут» в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». В этом году участниками акции станут более 400 человек. Помимо студентов ведущих вузов нашего полуострова в трудовом десанте примут участие обучающиеся школ и колледжей, формирующие трудовые отряды подростков.

24 января в г. Симферополь на площади перед Администрацией города Симферополя состоится торжественное открытие Республиканской патриотической акции Крымский студенческий десант Республики Крым «#ТрудКрут».

В этом году акция пройдет в девятый раз, с 24 января по 1 февраля по инициативе Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов при поддержке Госкомитета молодёжной политики Республики Крым, Администрации города Симферополя, Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова, молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» и Федерального агентства по делам молодёжи («Росмолодёжь»).

В рамках открытия бойцам Российских студенческих отрядов Республики Крым вручат путевки для осуществления трудовой деятельности в 16 муниципальных образованиях полуострова по уборке и благоустройству территорий, оказания трудовой помощи людям пожилого возраста, и проведения открытых уроков в школах. После торжественного открытия акции 60 добровольцев приступят к уборке территории парка

им. Ю.А. Гагарина.

Почетные гости на торжественном открытии:

АФАНАСЬЕВ Михаил Сергеевич – глава администрации города Симферополя.

ЗИНЧЕНКО Алексей Сергеевич – председатель Государственного комитета молодёжной политики Республики Крым.

ЕЛЬКИН Сергей Владимирович – проректор по молодёжной политике Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

ФАЗЫЛОВ Нияз Решатович – проректор по воспитательной и социальной работе Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова.

Начало торжественного открытия состоится 24 января в 10:00 возле Администрации города Симферополя (ул. Толстого, д. 15).

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

