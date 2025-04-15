41% жителей Крыма считают, что ребенок может начать подрабатывать с 14 лет

В опросе сервиса SuperJob приняли участие родители детей в возрасте от 7 до 16 лет.

6% родителей считают, что ребенок может начинать работать до 12 лет, а 7% допускают труд с 12—13 лет. Наиболее распространено мнение, что подработка возможна с 14—15 лет (41%). 24% жителей Крыма поддерживают трудоустройство с 16—17 лет, а 14% уверены, что работать можно только с 18 лет. Еще 5% полагают, что подросток не должен работать до получения профессии.

Отцы чаще считают, что начинать работать можно с 14 лет (43%), тогда как среди матерей поровну тех, кто за включение в трудовую деятельность с 14-ти (35%) и с 16 лет (35%).

Многие родители поддерживают раннюю социализацию подростков. Эта тенденция находит отражение и в законодательстве — недавно принятые поправки к ТК закрепляют право работодателей привлекать детей с 14 лет к работе в выходные на летних каникулах.

Время проведения: 6 — 11 апреля 2025 года

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