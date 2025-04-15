Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 41% жителей Крыма считают, что ребенок может начать подрабатывать с 14 лет
Новости Республики
41% жителей Крыма считают, что ребенок может начать подрабатывать с 14 лет
фото: pikist.com

41% жителей Крыма считают, что ребенок может начать подрабатывать с 14 лет

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:12 15.04.2025

В опросе сервиса SuperJob приняли участие родители детей в возрасте от 7 до 16 лет.

6% родителей считают, что ребенок может начинать работать до 12 лет, а 7% допускают труд с 12—13 лет. Наиболее распространено мнение, что подработка возможна с 14—15 лет (41%). 24% жителей Крыма поддерживают трудоустройство с 16—17 лет, а 14% уверены, что работать можно только с 18 лет. Еще 5% полагают, что подросток не должен работать до получения профессии.

Отцы чаще считают, что начинать работать можно с 14 лет (43%), тогда как среди матерей поровну тех, кто за включение в трудовую деятельность с 14-ти (35%) и с 16 лет (35%).

Узнайте больше:  Дороже, дороже, дороже... Взносы за капремонт за год выросли более чем на 18%

Многие родители поддерживают раннюю социализацию подростков. Эта тенденция находит отражение и в законодательстве — недавно принятые поправки к ТК закрепляют право работодателей привлекать детей с 14 лет к работе в выходные на летних каникулах.

Время проведения: 6 — 11 апреля 2025 года

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: люди в Крыму

люди в Крыму

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x