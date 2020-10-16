42 заболевших «ковидом» — для Севастополя это антирекорд

По состоянию на утро 16 октября в городе зарегистрировано 42 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – местные жители в возрасте от 12 до 90 лет. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1494 человека. В настоящий выздоровели 1007 человек, за минувшие сутки 42 человека выписаны после выздоровления.

45 человек умерло. Накануне скончалась женщина в возрасте 92 лет. Течение болезни осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, полиорганной недостаточностью на фоне хронических заболеваний, — уточнили в городском правительстве.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 307 человек, в городской больнице № 9 – 232. Под наблюдением по месту жительства – 390 человек. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.