420 домашних питомцев в октябре стали пациентами севастопольский госветклиник

В государственных ветеринарных клиниках на улицах Бутырская и Могилевская в октябре оказали квалифицированную помощь 424 домашним животным: 241 кошке и 183 собакам. Кроме того, в клиники обращались владельцы грызунов, декоративных птиц и кроликов. Ветеринарные врачи чаще всего сталкивались с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, кожными болезнями и аллергическими реакциями, нарушениями в работе мочеполовой системы, новообразованиями различной этиологии, хирургическими проблемами и травмами.

Владельцы приводили животных и на плановые осмотры, вакцинации, обработки от экто- и эндопаразитов, а также проводили диспансеризацию своих питомцев. Такой подход позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и значительно повышает шансы на успешное лечение, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника Севветцентра Юлию Шалавинскую.

Одной из востребованных услуг в госветклиниках остается бесплатное чипирование домашних животных. Процедура занимает всего несколько минут, абсолютно безопасна и не требует специальной подготовки. Микрочип — это надежный способ идентификации питомца: он помогает вернуть потерявшегося любимца домой и необходим для беспрепятственного выезда за пределы региона и страны.

На сегодняшний день в Севастополе уже более 450 собак и кошек прошли процедуру чипирования, что значительно упрощает их учет и контроль за состоянием здоровья на региональном уровне.

Госветклиника на ул. Могилевская, 16 начала свою работу в январе 2025 года и оснащена более чем 200 единицами современного ветеринарного оборудования, включая цифровой рентген и УЗИ-аппараты, эндоскопы, кислородные концентраторы и камеры оксигенации, электрохирургические установки, специализированные инструменты для акушерства, гинекологии, травматологии и стоматологии. Такой технический арсенал позволяет оказывать полный спектр ветеринарных услуг — от базовой диагностики до сложных реанимационных мероприятий, включая искусственную вентиляцию легких.

С начала 2025 года ветеринарные врачи государственных клиник Севастополя оказали помощь более чем 1100 животным в сложных, критических случаях. Общее число принятых пациентов приближается к 3250.

Государственные ветеринарные клиники работают по следующим адресам: ул. Могилевская, 16 и ул. Бутырская, 9.

Записаться на прием или получить консультацию можно по телефону: +7 (978) 300-95-15

источник: пресс-служба Правительства Севастополя