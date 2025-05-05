Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 43% жителей Крыма гордятся компанией, в которой работают
Новости Республики
43% жителей Крыма гордятся компанией, в которой работают
фото: pikist.com

43% жителей Крыма гордятся компанией, в которой работают

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:56 05.05.2025

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Крыма.

43% жителей Крыма гордятся компанией, в которой работают. 38% предпочитают не афишировать место работы. 19% затруднились с ответом или заняли нейтральную позицию: «Не скрываю, но и гордости не испытываю».

Женщины гордятся местом работы чаще мужчин (52% против 35% соответственно). Среди молодежи до 35 лет больше удовлетворенных своим работодателем (47%, тогда как среди респондентов старше 45 лет таких 40%). Не стыдно за свою компанию чаще жителям Крыма с более высокими доходами (43% среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей против 22% среди зарабатывающих до 50 тысяч).

Узнайте больше:  Сакские лечебные грязи используют в работе более 100 санаториев РФ

Время проведения: 21—28 апреля 2025 года

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: работа в Крыму

работа в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x