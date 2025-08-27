Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Жизнь в России | 44-ФЗ простыми словами: что это за закон и как он работает
Новости Республики
44-ФЗ простыми словами: что это за закон и как он работает

44-ФЗ простыми словами: что это за закон и как он работает

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 16:43 27.08.2025

Закупки малого объема в Санкт-Петербурге и других регионах России регулируются федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Этот закон является ключевым инструментом, который устанавливает правила проведения закупок для государственных и муниципальных органов, школ, больниц, университетов, а также для других организаций, получающих финансирование из бюджета. Несмотря на сложный юридический язык, разобраться в сути 44-ФЗ можно простыми словами.

Что такое 44-ФЗ и зачем он нужен

Федеральный закон № 44-ФЗ был принят в 2013 году и вступил в силу с 1 января 2014 года. Его основная цель — создать прозрачную и эффективную систему госзакупок, исключить коррупционные схемы и обеспечить равный доступ поставщиков к участию в торгах.

Закон регулирует весь процесс закупки: от планирования и размещения заказа до заключения и исполнения контракта. Он задает единые правила для всех государственных заказчиков и подрядчиков.

Если сказать проще, 44-ФЗ — это «правила игры», по которым государство покупает товары и услуги у бизнеса.

Кто работает с 44-ФЗ

С данным законом сталкиваются три основные группы участников:

  1. Заказчики — государственные и муниципальные органы, учреждения и организации, которые используют бюджетные средства. Например: школы, детские сады, больницы, органы власти, госучреждения культуры.
  2. Поставщики (подрядчики, исполнители) — коммерческие компании, индивидуальные предприниматели, самозанятые, которые хотят предоставить государству товары, услуги или выполнить работы.
  3. Контролирующие органы — структуры, которые следят за соблюдением закона (ФАС России, Счетная палата, прокуратура).

Таким образом, с 44-ФЗ работают и государственные организации, и бизнес, и органы контроля.

Какие вопросы регулирует закон

44-ФЗ охватывает широкий спектр процессов, связанных с закупками. Среди основных:

  • планирование закупок — заказчики обязаны заранее составлять планы-графики закупок.
  • выбор способа закупки — определение, как именно будет выбран поставщик (аукцион, конкурс, запрос котировок, закупка у единственного поставщика).
  • размещение закупок — публикация информации на официальном портале zakupki.gov.ru.
  • заключение контракта — оформление юридически обязательного соглашения между заказчиком и исполнителем.
  • исполнение и контроль — мониторинг того, чтобы товары и услуги были поставлены в срок и надлежащего качества.

Особенности закона 44-ФЗ

Закон имеет ряд особенностей, которые важно учитывать:

  • обязательность — все государственные и муниципальные заказчики обязаны работать по 44-ФЗ, вне зависимости от суммы закупки.
  • прозрачность — все закупки размещаются в открытом доступе на едином портале. Любой может увидеть заказ, документацию, участников и победителя.
  • разнообразие способов закупки — существуют аукционы, конкурсы, запросы котировок, закупки у единственного поставщика и др.
  • жесткие сроки и требования — закон строго регулирует этапы проведения закупки, сроки подачи заявок, порядок заключения контрактов.
  • ответственность за нарушения — как для заказчиков, так и для поставщиков установлены штрафы и иные меры ответственности.

Закупки малого объема

Одной из самых актуальных тем для бизнеса является возможность участия в закупках малого объема. Это закупки, сумма которых не превышает определенного лимита (обычно до 600 тысяч рублей).

Особенности таких закупок:

  • процедура упрощена — часто заказчик может заключить контракт напрямую, без проведения конкурса или аукциона.
  • информация о таких закупках также публикуется на портале.
  • малый и средний бизнес получает дополнительные возможности для сотрудничества с государством.

Для предпринимателей в Санкт-Петербурге и других городах такие закупки являются удобным входом в систему госзаказа, так как не требуют больших ресурсов на подготовку заявок.

Чем 44-ФЗ отличается от 223-ФЗ

Часто рядом с 44-ФЗ упоминается закон № 223-ФЗ. Разница в том, что:

  • 44-ФЗ регулирует закупки именно для государственных и муниципальных нужд.
  • 223-ФЗ применяется к компаниям с государственным участием (например, «Газпром», «РЖД») и более гибко подходит к процедурам закупки.

Что будет, если не работать по 44-ФЗ

Нарушение закона влечет серьезные последствия:

  • для заказчиков — административные штрафы, отмена закупки, привлечение к дисциплинарной или уголовной ответственности в случае серьезных нарушений.
  • для поставщиков — включение в «реестр недобросовестных поставщиков» (РНП), что фактически закрывает дорогу к дальнейшему участию в закупках.
  • для общества — непрозрачность и коррупционные риски, неэффективное расходование бюджетных средств.

Плюсы и минусы системы 44-ФЗ

Плюсы:

  • прозрачность и доступность информации;
  • возможность для малого бизнеса выйти на рынок госзаказа;
  • единые правила для всех участников;
  • защита от коррупционных схем.

Минусы:

  • бюрократическая сложность и высокая нагрузка на заказчиков;
  • длительные сроки проведения процедур;
  • жесткие требования к участникам, что иногда отпугивает малые компании.

Федеральный закон № 44-ФЗ — это основа контрактной системы в России. Он регулирует, как государственные структуры тратят бюджетные деньги, какие требования предъявляются к закупкам и поставщикам. Для бизнеса это шанс выйти на крупного заказчика, для государства — инструмент прозрачного расходования средств.

Закупки малого объема позволяют предпринимателям начинать сотрудничество с госструктурами без больших рисков и затрат. Но важно помнить: несоблюдение правил 44-ФЗ чревато санкциями и потерей доверия на рынке.

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x