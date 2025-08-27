44-ФЗ простыми словами: что это за закон и как он работает

Закупки малого объема в Санкт-Петербурге и других регионах России регулируются федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Этот закон является ключевым инструментом, который устанавливает правила проведения закупок для государственных и муниципальных органов, школ, больниц, университетов, а также для других организаций, получающих финансирование из бюджета. Несмотря на сложный юридический язык, разобраться в сути 44-ФЗ можно простыми словами.

Что такое 44-ФЗ и зачем он нужен

Федеральный закон № 44-ФЗ был принят в 2013 году и вступил в силу с 1 января 2014 года. Его основная цель — создать прозрачную и эффективную систему госзакупок, исключить коррупционные схемы и обеспечить равный доступ поставщиков к участию в торгах.

Закон регулирует весь процесс закупки: от планирования и размещения заказа до заключения и исполнения контракта. Он задает единые правила для всех государственных заказчиков и подрядчиков.

Если сказать проще, 44-ФЗ — это «правила игры», по которым государство покупает товары и услуги у бизнеса.

Кто работает с 44-ФЗ

С данным законом сталкиваются три основные группы участников:

Заказчики — государственные и муниципальные органы, учреждения и организации, которые используют бюджетные средства. Например: школы, детские сады, больницы, органы власти, госучреждения культуры. Поставщики (подрядчики, исполнители) — коммерческие компании, индивидуальные предприниматели, самозанятые, которые хотят предоставить государству товары, услуги или выполнить работы. Контролирующие органы — структуры, которые следят за соблюдением закона (ФАС России, Счетная палата, прокуратура).

Таким образом, с 44-ФЗ работают и государственные организации, и бизнес, и органы контроля.

Какие вопросы регулирует закон

44-ФЗ охватывает широкий спектр процессов, связанных с закупками. Среди основных:

планирование закупок — заказчики обязаны заранее составлять планы-графики закупок.

выбор способа закупки — определение, как именно будет выбран поставщик (аукцион, конкурс, запрос котировок, закупка у единственного поставщика).

размещение закупок — публикация информации на официальном портале zakupki.gov.ru.

заключение контракта — оформление юридически обязательного соглашения между заказчиком и исполнителем.

исполнение и контроль — мониторинг того, чтобы товары и услуги были поставлены в срок и надлежащего качества.

Особенности закона 44-ФЗ

Закон имеет ряд особенностей, которые важно учитывать:

обязательность — все государственные и муниципальные заказчики обязаны работать по 44-ФЗ, вне зависимости от суммы закупки.

прозрачность — все закупки размещаются в открытом доступе на едином портале. Любой может увидеть заказ, документацию, участников и победителя.

разнообразие способов закупки — существуют аукционы, конкурсы, запросы котировок, закупки у единственного поставщика и др.

жесткие сроки и требования — закон строго регулирует этапы проведения закупки, сроки подачи заявок, порядок заключения контрактов.

ответственность за нарушения — как для заказчиков, так и для поставщиков установлены штрафы и иные меры ответственности.

Закупки малого объема

Одной из самых актуальных тем для бизнеса является возможность участия в закупках малого объема. Это закупки, сумма которых не превышает определенного лимита (обычно до 600 тысяч рублей).

Особенности таких закупок:

процедура упрощена — часто заказчик может заключить контракт напрямую, без проведения конкурса или аукциона.

информация о таких закупках также публикуется на портале.

малый и средний бизнес получает дополнительные возможности для сотрудничества с государством.

Для предпринимателей в Санкт-Петербурге и других городах такие закупки являются удобным входом в систему госзаказа, так как не требуют больших ресурсов на подготовку заявок.

Чем 44-ФЗ отличается от 223-ФЗ

Часто рядом с 44-ФЗ упоминается закон № 223-ФЗ. Разница в том, что:

44-ФЗ регулирует закупки именно для государственных и муниципальных нужд.

регулирует закупки именно для государственных и муниципальных нужд. 223-ФЗ применяется к компаниям с государственным участием (например, «Газпром», «РЖД») и более гибко подходит к процедурам закупки.

Что будет, если не работать по 44-ФЗ

Нарушение закона влечет серьезные последствия:

для заказчиков — административные штрафы, отмена закупки, привлечение к дисциплинарной или уголовной ответственности в случае серьезных нарушений.

для поставщиков — включение в «реестр недобросовестных поставщиков» (РНП), что фактически закрывает дорогу к дальнейшему участию в закупках.

для общества — непрозрачность и коррупционные риски, неэффективное расходование бюджетных средств.

Плюсы и минусы системы 44-ФЗ

Плюсы:

прозрачность и доступность информации;

возможность для малого бизнеса выйти на рынок госзаказа;

единые правила для всех участников;

защита от коррупционных схем.

Минусы:

бюрократическая сложность и высокая нагрузка на заказчиков;

длительные сроки проведения процедур;

жесткие требования к участникам, что иногда отпугивает малые компании.

Федеральный закон № 44-ФЗ — это основа контрактной системы в России. Он регулирует, как государственные структуры тратят бюджетные деньги, какие требования предъявляются к закупкам и поставщикам. Для бизнеса это шанс выйти на крупного заказчика, для государства — инструмент прозрачного расходования средств.

Закупки малого объема позволяют предпринимателям начинать сотрудничество с госструктурами без больших рисков и затрат. Но важно помнить: несоблюдение правил 44-ФЗ чревато санкциями и потерей доверия на рынке.

