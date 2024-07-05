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фото: pikist.com

45% крымчан считают, что их работа позволяет развивать профессиональные навыки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:49 05.07.2024

Профессиональный рост на работе чаще всего отмечают программисты, юристы и врачи. В опросе сервиса  SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

45% крымчан считают, что их работа позволяет развивать профессиональные навыки. 34% опрошенным работа не дает достаточного импульса для развития. 12% уверены, что постепенно теряют свою квалификацию. Судя по результатам опроса, каждый второй горожанин в возрасте от 35 до 44 лет уже нашел работу, где для него созданы все условия для профессионального роста. А вот более молодые работники (до 34 лет) чаще волнуются, что на текущей работе теряют ранее приобретенную квалификацию (18%), — отмечают в пресс-службе сервиса. 

С увеличением уровня доходов опрошенных растет число тех, кто считает, что на работе повышает свой профессионализм.

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Обладатели высшего образования чаще граждан со средним профессиональным отмечают профессиональное развитие на рабочем месте, но среди них заметна и доля тех, кто страдает из-за невозможности саморазвития и даже заявляет о профессиональной деградации.

Среди представителей распространенных специальностей положительно оценивает влияние работы на развитие профессиональных навыков большинство программистов (69%), юристов (63%), врачей (60%), менеджеров по продажам (57%) и снабженцев (52%).

Время проведения: 20 июня — 3 июля 2024 года

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