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45-летний Александр Рытов – врио главы администрации Евпатории

45-летний Александр Рытов – врио главы администрации Евпатории

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:29 02.02.2022

Глава РК Сергей Аксёнов сегодня представил временно исполняющего обязанности главы городской администрации Евпатории. Это Александр Рытов, ранее занимавший пост первого зама главы администрации.

Что известно о новом градоначальнике? Александр Рытов родился 2 ноября 1976 года в Ульяновске. Окончил Ульяновский авиационный колледж по специальности «Технология машиностроения», а также Ульяновскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и управление аграрным производством». В 2020 году получил красный диплом магистра Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ по специальности «Стратегическое управление городом». Работал заместителем мэра Геленджика, в 2020 был назначен заместителем главы администрации Евпатории.

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Об увольнении бывшего руководителя евпаторийской администрации Романа Тихончука — ЗДЕСЬ.


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