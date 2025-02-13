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45% жителей Крыма отрицательно относятся к татуировкам
фото: pxhere.com

45% жителей Крыма отрицательно относятся к татуировкам

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:02 13.02.2025

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные жители Крыма.

Наличие татуировок у кандидата формально не может служить законным основанием для отказа в приеме на работу. Однако в некоторых профессиональных сферах, таких как банковское дело, клиентский сервис или отделы продаж, существует негласное правило, согласно которому татуировки на открытых участках тела недопустимы. 3 из 100 рекрутеров признались, что в их практике были случаи, когда татуировки становились реальной причиной отказа в трудоустройстве. Отношение к татуировкам в обществе Крыма остается неоднозначным. Согласно опросам, 21% экономически активного населения относятся к ним положительно, а 45% — отрицательно. При этом каждый третий респондент затруднился дать однозначную оценку, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Только 12% опрошенных выразили желание сделать татуировку. Среди тех, кто уже имеет тату, этот показатель значительно выше — 50%.

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Женщины относятся к татуировкам более благосклонно, чем мужчины. Чем старше респонденты, тем меньше симпатии они испытывают к татуировкам и реже рассматривают возможность сделать их.

Время проведения: 3-12 февраля 2025 года

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