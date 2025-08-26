47 крымчан на прошлой неделе отдали мошенникам миллионы рублей

За прошедшую неделю в Крыму 47 граждан пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 19 миллионов рублей

Схемы, которые использовали кибермошенники по итогам прошедшей недели:

фальшивые звонки/звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап): преступники представляются операторами связи, сотрудниками банков, правоохранительных органов или даже родственниками жертвы, пытаясь выведать личные данные или заставить перевести деньги;

поддельные интернет-магазины: создаются сайты-клоны известных брендов, где покупатели оплачивают товары, но никогда их не получают;

выманивание денег через социальные сети: злоумышленники создают фейковые аккаунты знакомых пользователей, прося помощи в виде денежных переводов;

инвестиции в акции компании: мошенники предлагают потенциальным инвесторам вложить деньги в акции какой-то перспективной компании, утверждая, что скоро стоимость акций резко возрастёт. Обычно такие инвестиции обещают высокий доход при минимальных рисках;

установка сторонних приложений и переход по ссылкам.

Через ЗВОНКИ

Жительница Керчи стала жертвой телефонного мошенничества. Преступникам удалось обмануть женщину, воспользовавшись популярным мессенджером Телеграм. Потерпевшая получила звонок от неизвестного, который представился сотрудником крупного российского банка. Незнакомец убедительно заявил, что возникла угроза безопасности её счёта, и настоятельно рекомендовал немедленно перевести деньги на специально созданный «резервный счёт», это якобы позволит защитить средства от несанкционированного списания. Женщина, доверившись звонившему, согласилась выполнить его инструкции. Следуя рекомендациям лжебанковского сотрудника, она направилась к ближайшему банкомату, где перевела на счет мошенника более 1 миллиона рублей.

На аналогичную схему мошенников попали еще трое граждан. Жители Евпатории и Феодосии рассказали полицейским, что им звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками Росфинмониторинга, сотрудниками банка и правоохранительных органов. Все звонившие, используя методы психологического воздействия и создавая атмосферу срочности и угрозы, вынудили под предлогом сохранения денежных средств заявителей перевести на счета мошенников деньги в общей сумме более 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ

Мужчина перевел деньги в сумме 150 тысяч рублей и стал жертвой мошенников. Заявитель рассказал, что он лишился крупной суммы, пытаясь купить двигатель автомобиля через один из популярных бесплатных сайтов объявлений. Увидев объявление о продаже товара по привлекательной цене он связался с продавцом, который убедил покупателя перевести аванс, обещая отправить товар сразу же после поступления платежа. Однако, получив деньги, злоумышленник перестал отвечать на звонки и сообщения потенциального клиента.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ и ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

Житель Сакского района решил продать комплект зимних шин своего автомобиля. Он создал подробное объявление на популярном сайте, указал цену и контактный номер телефона. Вскоре после публикации объявления он получил смс-сообщение от предполагаемого покупателя, который выразил желание приобрести товар и заявил, что готов оплатить полную его стоимость. Для проведения сделки покупатель попросил продавца перейти по специальной ссылке и ввести личные данные. Мужчина, доверившись обещаниям быстрого расчета, выполнил инструкции. После ввода сведений страница загрузилась вновь с сообщением о возникшей ошибке платежа. Мужчина ожидал повторного уведомления проведенной операции, однако через некоторое время обнаружил, что деньги в сумме 72 тысячи рублей с его банковского счета были списаны неизвестными лицами. Мошенник использовал полученные данные для перевода средств себе.

Как защититься от таких угроз?

Чтобы избежать подобных неприятностей, важно следовать нескольким простым правилам:

1. Никогда не сообщайте свои персональные данные незнакомцам, особенно номера карт, коды подтверждения и пароли.

2. Проверяйте надежность интернет-ресурсов перед совершением покупок онлайн.

3. Будьте осторожны с подозрительными письмами и сообщениями, содержащими ссылки или файлы для скачивания.

4. Не верьте в «безопасные счета» — ЭТО ОБМАН!

5. Не поддавайтесь панике – настоящие сотрудники правоохранительных органов и банков не требуют перевода денег.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД России в Крыму

