47 проектов от Республики Крым получат гранты от Ростуризма на 130 миллионов рублей

В число победителей конкурса Ростуризма на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма от Республики Крым вошли 47 проектов на общую сумму порядка 130 млн. рублей.

Всего конкурсная комиссия определила 474 победителя со всей России, которые в этом году смогут получить гранты на реализацию своих проектов из 2735 заявок, соответствующих требованиям конкурса. Средняя сумма запрашиваемого гранта — 2,6 млн. рублей. Таким образом, на 1 грант претендовало почти 6 заявок.

Проекты от крымских предприятий, получивших гранты, направлены на создание инфраструктуры, позволяющей комфортно и безопасно отдыхать на природе — это кемпинги, автокемпинги, модульные отели и т.д. Гранты также будут выделены на разработку новых туристских маршрутов и благоустройство уже существующих, включая навигацию, обеспечение безопасности, организацию зон отдыха и др. В том числе, победители конкурса откроют новые эко-отели (глэмпинги) и эко-деревни, панорамные экомаршруты и проч. Целый ряд проектов направлен на развитие и благоустройство пляжей, и создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также стимулирование развития инклюзивного туризма.

От имени министерства я благодарю всех участников — и победителей и всех тех, кто не победил в этот раз – готовьтесь к новым конкурсам, потому что мы уверены, что такие проекты Ростуризма будут продолжены. Конкурс на получение грантов — это понятный, прозрачный и эффективный механизм, впервые внедренный для поддержки внутреннего отечественного туризма. И конечно же, мы благодарим Ростуризм за внедрение подобных инновации. При этом самый важный момент начинается сейчас, когда мы приступим вместе с бизнесом к реализации проектов, потому что все они должны быть реализованы к следующему сезону, — сказал министр курортов и туризма Вадим Волченко.

Гранты на развитие туризма предоставляются впервые. На реализацию этой новой в туризме меры поддержки Правительство РФ выделило 1,2 млрд. рублей в этом году. Получатели грантов вложат в свой проект собственные средства — не менее 30% от объема запрашиваемого гранта, при этом максимальная сумма грантов — 3 млн. рублей.

До конца года со всеми грантополучателями должны быть заключены соглашения с Ростуризмом на получение грантов. Период реализации проекта — 6 месяцев с момента заключения соглашения. Мониторинг исполнения целей гранта будет осуществлять Ростуризм и региональные органы исполнительной власти. Также, после заключения соглашений на сайте конкурса будут сформированы личные страницы каждого грантополучателя для дальнейшего мониторинга реализации проекта, включая фото-отчеты, отзывы и другую информацию, чтобы с проектами смогли ознакомиться всех желающие.

По информации минкурортов РК.