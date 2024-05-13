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489 жительниц Севастополя получили пособие по беременности и родам с начала года

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:19 13.05.2024

С начала года Отделение СФР по Севастополю выплатило пособия по беременности и родам 489 трудоустроенным мамам на сумму свыше 74,5  миллионов рублей.

Пособие выплачивается беременным женщинам в декрете либо женщинам, усыновившим ребёнка до трёх месяцев. При этом мама должна быть оформлена по трудовому договору и застрахована в Социальном фонде России. Право на пособие в 2024 году также возникает у индивидуальных предпринимателей, которые оплатили добровольные взносы в Социальный фонд в 2023 году.

Листок нетрудоспособности, который оформляет лечащий врач в женской консультации, является основанием для назначения пособия по беременности. Медучреждение передает в СФР данные в электронном виде. Отделение фонда формирует сведения для оплаты пособия и отправляет их на подтверждение работодателю, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением СФР по Севастополю Елену Гайворонскую.

Размер пособия зависит от среднего заработка женщины за два года, предшествующих отпуску по беременности и родам, и продолжительности рабочего времени. Пособие выплачивается единовременно за весь период отпуска и равняется 100% среднего заработка.

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Если в эти два года женщина находилась в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие календарные годы по её заявлению можно заменить, если это приведет к увеличению размера пособия.

Получить консультацию по данному вопросу можно по телефону единого контакт-центра СФР: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю

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