Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 49% крымчан хотя бы однажды получали предложение вернуться в компанию, из которой уволились
актуально в республике
фото: pikist.com

49% крымчан хотя бы однажды получали предложение вернуться в компанию, из которой уволились

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:20 10.04.2024

В опросе сервиса  SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций и экономически активные граждане из Крыма.

27% компаний в течение последних 12 месяцев приглашали вернуться уволившихся сотрудников. Судя по комментариям, представители компаний считают, что уже исчерпали резервы потенциальных возвращенцев, да и возможности работодателей продолжать конкурентную борьбу за персонал на рынке труда небезграничны. 49% крымчан хотя бы однажды получали предложение вернуться в компанию, из которой уволили сь. Самый востребованный возраст тех, кого работодатели хотели бы вернуть, — от 35 до 44 лет. Соглашается вернуться на старое место примерно 1 из 3 получивших подобное предложение, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Среди представителей распространенных профессиональных групп предложения вернуться в компанию, из которой уволились, чаще других получают специалисты по работе с клиентами (о подобных ситуациях рассказали 64% из них), медицинские сестры и водители (по 63%). Причем водители чаще представителей других профессий соглашаются вернуться, а клиентские менеджеры и медсестры — отказываются.

Узнайте больше:  4 апреля - Василий Солнечный. Веб-мастера и настройщики пианино - главные герои дня

Главная причина вернуться или отклонить предложение работодателя, конечно, — деньги. Но не только финансовыми соображениями руководствуются горожане. Нередко решению вернуться способствуют хорошие отношения в коллективе, новая должность и улучшение условий труда.

Только каждый четвертый мог бы вернуться на последнее место работы, с которого уволился, получив соответствующее предложение. Каждый второй отказался бы. Среди нестандартных факторов, мотивирующих к возвращению, встретился и такой: личное обращение руководства с просьбой вернуться к ним.

Время проведения: 7—21 марта 2024 года

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: работа в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
работа в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.