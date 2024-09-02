На территории домовладения гражданина правоохранители обнаружили кусты серо-зеленого цвета с характерным специфическим запахом. Изъятые наркосодержащие растения общей массой около 20 кг были направлены на экспертизу, которая подтвердила, что это конопля, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым