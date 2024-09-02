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49-летний житель Бахчисарая выращивал коноплю. Полиция «садовода» остановила

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:14 02.09.2024

В результате проведения оперативно-профилактического мероприятия «Порядок» на территории Республики Крым сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска ОМВД России Бахчисарайского района совместно с представителями УФСБ по региону при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии провели санкционированный обыск в доме 49-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте запрещённых веществ.

На территории домовладения гражданина правоохранители обнаружили кусты серо-зеленого цвета с характерным специфическим запахом. Изъятые наркосодержащие растения общей массой около 20 кг были направлены на экспертизу, которая подтвердила, что это конопля, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

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Следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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