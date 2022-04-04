5 апреля в музеях Ялты — день открытых дверей

В рамках празднования 184 годовщины присвоения Ялте статуса города 5 апреля в музеях города пройдет день открытых дверей. Жители и гости Ялты с 10:00 до 16:30 могут бесплатно посетить экспозиции в Ялтинском историко-литературном музее по адресам:

г. Ялта, ул. Пушкинская, 5 — «Ялта. Страницы истории с древнейших времён до современности», в том числе»Золотая Кладовая» и временная выставка из собрания Крымского этнографического музея «Мир русской культуры» г. Ялта, ул. Екатерининской, 8 А Узнайте больше: Симферопольцы провели субботник на Еврейском кладбище «Культура Ялты конца XIX – первой четверти XX вв.» г. Ялта, Красноармейская, 5 Литературно-мемориальный дом-музей Н. З.Бирюкова «Культура Ялты конца XIX – первой четверти XX вв.» -«Жизнь-подвиг», С 10:00 до 15:00 в музейных учреждениях, отнесенных к ведению Министерства культуры Республики Крым: Государственное автономное учреждение культуры Республики Крым «Ливадийский дворец-музей» Государственное автономное учреждение культуры Республики Крым «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник», Филиал — Массандровский дворец Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!