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5 апреля в музеях Ялты - день открытых дверей
фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

5 апреля в музеях Ялты — день открытых дверей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:22 04.04.2022

В рамках празднования 184 годовщины присвоения Ялте статуса города 5 апреля в музеях города пройдет день открытых дверей. Жители и гости Ялты с 10:00 до 16:30 могут бесплатно посетить экспозиции  в Ялтинском историко-литературном музее по адресам:

  • г. Ялта, ул. Пушкинская, 5

— «Ялта. Страницы истории с древнейших времён до современности», в том числе»Золотая Кладовая» и временная выставка из собрания Крымского этнографического музея «Мир русской культуры»

  • г. Ялта,  ул. Екатерининской, 8 А
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«Культура Ялты конца XIX – первой четверти XX вв.»

  • г. Ялта, Красноармейская, 5

Литературно-мемориальный дом-музей Н. З.Бирюкова

«Культура Ялты конца XIX – первой четверти XX вв.» -«Жизнь-подвиг»,

С 10:00 до 15:00 в музейных учреждениях, отнесенных к ведению Министерства культуры   Республики Крым:

Государственное автономное учреждение культуры Республики Крым «Ливадийский дворец-музей»

Государственное автономное учреждение культуры Республики Крым «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник»,

Филиал — Массандровский дворец

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта


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