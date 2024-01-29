5 факторов, влияющих на цену сухого песка

Сухой песок является одним из самых распространённых и недорогих строительных материалов. Однако рыночные цены на него довольно сильно отличаются, и основными причинами этому не всегда являются торговые наценки и «накрутки» посредников, как думают многие. Существует как минимум 5 объективных факторов, от которых зависит цена сухого песка.

1. Технологии добычи

Песок добывают двумя разными способами: сухим (открытым) и влажным (закрытым). К первому типу в первую очередь относится добыча карьерного и овражного песка с использованием экскаваторов, землечерпалок, а также карьерных транспортёров либо конвейерных лент. Материал залегает, как правило, неглубоко в виде обширных пластов, поэтому добыча в этом случае особых сложностей не вызывает и сравнительно недорого стоит. Другое дело – «влажная» технология. Она предусматривает добычу этого материала со дна рек, озёр или морей. В этом случае применяется более сложная техника, такая как драглайны, землесосы и землечерпалки, гидромолоты, а также как баржи или понтоны. Технология довольно затратная, что обуславливает более высокую цену на речной и, тем более, на морской песок.

Итак: цена сухого песка, добываемого в карьерах ниже, чем со дна водоёмов.

2. Чистота песка

В этом случае всё просто. Чем меньше в добываемом материале посторонних примесей, таких как глина, ил, органические и прочие отложения, тем цена сухого песка выше. Особенно актуальна чистота песка при изготовлении отделочных строительных смесей, в пескоструйных работах, при изготовлении стекла и пр. Именно поэтому, если добытый песок имеет критическое количество примесей, он подвергается промывке, что является ещё одним технологическим этапом производства этого материала, оказывающим влияние на его конечную стоимость.

Очевидно, что мытый песок стоит дороже.

3. Фракция песка

Принципиальную роль в формировании цены сухого песка является его фракционность, определяющая размер зёрен. Именно поэтому одним из технологических этапов является просеивание песка через разноячеистые сита, обеспечивающие сортировку материала по фракциям. Для производства тротуарной плитки или кладочных смесей зачастую достаточными являются фракции 4-5 мм, а для отделочных работ – 0.2-1 мм. Самой популярной продукцией является фракционированный песок в смесях 0.1-0.63, 0.5-1, 0.63-2.0 и 1.0-5.0 мм.

Фракционирование требует дополнительных затрат, поэтому просеянный песок стоит дороже, а цена материала в непросеянном – смешанном виде значительно ниже.

4. Логистика

Ещё одним немаловажным фактором, влияющим на цену сухого песка, являются транспортные расходы, а именно расстояние от месторождения до производителя и от производителя до потребителя. Доставка обычно осуществляется самосвалами и другими видами грузовой техники, а если требуется перевести крупные партии материала, то используется железнодорожный или водный транспорт, что является более затратным.

Естественно, все эти факторы существенно сказываются на конечной стоимости продукта.

5. Количество песка

Так же как и любые другие стройматериалы, цена сухого песка снижается по мере увеличения размера фасовки. К примеру, в Москве средняя цена сухого фракционного песка в мешке 25 кг составляет порядка от 200 до 250 руб. в зависимости от фракций, тогда как, например, компания «Малахит» продаёт такой же песок по 2500-3300 за тонну. Несложно подсчитать, что разница в цене отличается практически вдвое.

В заключении можно сделать вывод о том, выбирать песок следует, исходя из круга решаемых задач и, как следствие с учётом технологии добычи, чистоты, фракционности и необходимого объёма.