5 января на «Белой даче» Антона Чехова в Ялте — «Рождественские встречи»

«Белая дача» Антона Чехова в Ялте традиционно на «Рождественские встречи» приглашает всех желающих. Атмосферное мероприятие в формате литературно-музыкальной гостиной состоится 5 января. Гостей созывают к 14:00.

В преддверии Рождества, рассказали в музее, здесь можно будет послушать как классику авторской поэзии и песни, так и произведения современных авторов – поэтов и музыкантов из разных городов России, — сообщает Турпортал Крыма .

В частности, под рождественской ёлкой на «Белой даче» Чехова прозвучат любимые стихи советского поэта Юрия Левитанского, посвящённые ялтинскому дому писателя, а также знаменитые творения Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Александра Городницкого и Вадима Егорова.