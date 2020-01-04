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5 января на "Белой даче" Антона Чехова в Ялте - "Рождественские встречи"
иллюстрация: pxhere.com

5 января на «Белой даче» Антона Чехова в Ялте — «Рождественские встречи»

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 11:29 04.01.2020

«Белая дача» Антона Чехова в Ялте традиционно на «Рождественские встречи» приглашает всех желающих. Атмосферное мероприятие в формате литературно-музыкальной гостиной состоится 5 января. Гостей созывают к 14:00.

В преддверии Рождества, рассказали в музее, здесь можно будет послушать как классику авторской поэзии и песни, так и произведения современных авторов – поэтов и музыкантов из разных городов России, — сообщает Турпортал Крыма.

В частности, под рождественской ёлкой на «Белой даче» Чехова прозвучат любимые стихи советского поэта Юрия Левитанского, посвящённые ялтинскому дому писателя, а также знаменитые творения Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Александра Городницкого и Вадима Егорова.

В 2020 году гостей и жителей Ялты ждёт новая встреча как с хорошо знакомыми и любимыми исполнителями (Константин Вихляев, Игорь Семёнов, Владимир Губанов, Владимир Грачёв, ансамбль «Малинада», дуэт Чибизов-Коноплина), так и с новыми участниками из Москвы, Севастополя и Краснодара, – отметили в музее, добавив, что такие встречи проводятся с 2007 года.

5 января на "Белой даче" Антона Чехова в Ялте - "Рождественские встречи"

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