5 января на «Белой даче» Антона Чехова в Ялте — «Рождественские встречи»

«Белая дача» Антона Чехова в Ялте традиционно на «Рождественские встречи» приглашает всех желающих. Атмосферное мероприятие в формате литературно-музыкальной гостиной состоится 5 января. Гостей созывают к 14:00.
В преддверии Рождества, рассказали в музее, здесь можно будет послушать как классику авторской поэзии и песни, так и произведения современных авторов – поэтов и музыкантов из разных городов России, — сообщает Турпортал Крыма.
В частности, под рождественской ёлкой на «Белой даче» Чехова прозвучат любимые стихи советского поэта Юрия Левитанского, посвящённые ялтинскому дому писателя, а также знаменитые творения Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Александра Городницкого и Вадима Егорова.
В 2020 году гостей и жителей Ялты ждёт новая встреча как с хорошо знакомыми и любимыми исполнителями (Константин Вихляев, Игорь Семёнов, Владимир Губанов, Владимир Грачёв, ансамбль «Малинада», дуэт Чибизов-Коноплина), так и с новыми участниками из Москвы, Севастополя и Краснодара, – отметили в музее, добавив, что такие встречи проводятся с 2007 года.