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5 января в Крыму был побит температурный рекорд 1931 года
Фото: DanaTentis, pixabay.com

5 января в Крыму был побит температурный рекорд 1931 года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Погода в Крыму 14:27 06.01.2021

Синоптики зафиксировали 5 января в Крыму 17,6 градуса тепла, что выше абсолютного максимума температуры воздуха для этого дня, установленного ровно 90 лет назад. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на Гидрометцентр.

Максимум ранее был 14,4 градуса в 1931 году, а накануне воздух прогрелся до 17,6 градусов. Температурный рекорд перекрыт на 3,2 градуса, — отмечают синоптики.

Однако в ближайшие дни рекордных температур в Крыму больше не ожидается. Мало того, будет похолодание (ближе к 10 января). Температура воздуха понизится на 5-7 градусов, появится вероятность осадков в виде дождя, мокрого снега, усилится холодный северо-восточный ветер до 15-20 м/сек.

По данным крымских синоптиков, за весь период наблюдений с 1916 года самая низкая температура 5 января отмечалась в 1942 году — минус 18,1 градусов.

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5 января в Крыму был побит температурный рекорд 1931 года

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