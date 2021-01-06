5 января в Крыму был побит температурный рекорд 1931 года

Синоптики зафиксировали 5 января в Крыму 17,6 градуса тепла, что выше абсолютного максимума температуры воздуха для этого дня, установленного ровно 90 лет назад. Об этом сообщает ТАСС , со ссылкой на Гидрометцентр.

Максимум ранее был 14,4 градуса в 1931 году, а накануне воздух прогрелся до 17,6 градусов. Температурный рекорд перекрыт на 3,2 градуса, — отмечают синоптики.

Однако в ближайшие дни рекордных температур в Крыму больше не ожидается. Мало того, будет похолодание (ближе к 10 января). Температура воздуха понизится на 5-7 градусов, появится вероятность осадков в виде дождя, мокрого снега, усилится холодный северо-восточный ветер до 15-20 м/сек.

По данным крымских синоптиков, за весь период наблюдений с 1916 года самая низкая температура 5 января отмечалась в 1942 году — минус 18,1 градусов.

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