5 марта в Севастополе пройдёт комплексная проверка системы оповещения

5 марта с 10:30 до 12:00 на территории Севастополя пройдет комплексная проверка системы оповещения населения с практическим включением проверочного сигнала «Внимание всем!».

При этом будут включены сирены и средства уличной звукофикации, также будет передано текстовое сообщение по телевизионным каналам и при помощи смс-информирования.

Информация о том, как отличить учебную тревогу от настоящей, — на случай, если в этот день будут атаки со стороны ВСУ.

1) Учебная подача сигнала «Внимание всем!» будет длиться только 3 минуты — в промежуток с 10:40 до 10:43.

2) С 10:43 до 10:44 на телеканалах произойдет перехват эфира и появится сообщение с текстом «Техническая проверка системы оповещения!».

3) С 10:45 до 10:55 будут запущены сообщения о проводимой проверке по сетям проводного радиовещания и смс-информирование.

В 2024 году в Севастополе было дополнительно построено 96 оконечных устройств оповещения, что позволило увеличить охват зон оповещения до 85% территории города.

Мероприятие проводится в рамках федерального законодательства для оценки эффективности проведенной работы по расширению региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя