Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | 5 марта в Севастополе пройдёт комплексная проверка системы оповещения
Новости Республики
5 марта в Севастополе пройдёт комплексная проверка системы оповещения

5 марта в Севастополе пройдёт комплексная проверка системы оповещения

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:44 04.03.2025

5 марта с 10:30 до 12:00 на территории Севастополя пройдет комплексная проверка системы оповещения населения с практическим включением проверочного сигнала «Внимание всем!».

При этом будут включены сирены и средства уличной звукофикации, также будет передано текстовое сообщение по телевизионным каналам и при помощи смс-информирования.

Информация о том, как отличить учебную тревогу от настоящей, — на случай, если в этот день будут атаки со стороны ВСУ.

1) Учебная подача сигнала «Внимание всем!» будет длиться только 3 минуты — в промежуток с 10:40 до 10:43.

2) С 10:43 до 10:44 на телеканалах произойдет перехват эфира и появится сообщение с текстом «Техническая проверка системы оповещения!».

Узнайте больше:  Отделение СФР по Севастополю оплатило более 11 тысяч электронных больничных

3) С 10:45 до 10:55 будут запущены сообщения о проводимой проверке по сетям проводного радиовещания и смс-информирование.

В 2024 году в Севастополе было дополнительно построено 96 оконечных устройств оповещения, что позволило увеличить охват зон оповещения до 85% территории города.

Мероприятие проводится в рамках федерального законодательства  для оценки эффективности проведенной работы по расширению региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: инфраструктура Крыма

инфраструктура Крыма
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x