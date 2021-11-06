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5 ноября «КРЫМ-СПАС» провел две поисково-спасательные операции на Демерджи и Ай-Петри

5 ноября «КРЫМ-СПАС» провел две поисково-спасательные операции на Демерджи и Ай-Петри

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 19:22 06.11.2021

«КРЫМ-СПАС» обращает внимание туристов: будьте предельно осторожны при посещении горно-лесной местности. Погода в горах сейчас резко меняется. Густой туман может привести к потере ориентации, а резкие перепады температур к переохлаждению

5 ноября, в 16:20 спасателями была принята информация о том, что  женщина  подвернула ногу в районе «Долины привидений» (гора Демерджи), самостоятельно передвигаться не может. Спасатели обнаружили пострадавшую, провели иммобилизацию конечности и доставили  в приемный покой Алуштинской горбольницы.

Уже вечером, в 19:00, в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Ай- Петри  заблудилась супружеская пара. С пострадавшими была установлена телефонная связь, получены координаты их местонахождения.

Для проведения поисково- спасательных работ была направлена дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 4 человек.  Спустя полтора часа туристы были обнаружены в районе горы Шан-Кая и эвакуированы в безопасное место. Как выяснилось, супруги попали в плотный туман, сбились с маршрута и самостоятельно не смогли выйти в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась, — сообщили в МЧС РК.

5 ноября «КРЫМ-СПАС» провел две поисково-спасательные операции на Демерджи и Ай-Петри

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