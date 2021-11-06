5 ноября «КРЫМ-СПАС» провел две поисково-спасательные операции на Демерджи и Ай-Петри

«КРЫМ-СПАС» обращает внимание туристов: будьте предельно осторожны при посещении горно-лесной местности. Погода в горах сейчас резко меняется. Густой туман может привести к потере ориентации, а резкие перепады температур к переохлаждению

5 ноября, в 16:20 спасателями была принята информация о том, что женщина подвернула ногу в районе «Долины привидений» (гора Демерджи), самостоятельно передвигаться не может. Спасатели обнаружили пострадавшую, провели иммобилизацию конечности и доставили в приемный покой Алуштинской горбольницы.

Уже вечером, в 19:00, в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Ай- Петри заблудилась супружеская пара. С пострадавшими была установлена телефонная связь, получены координаты их местонахождения.

Для проведения поисково- спасательных работ была направлена дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 4 человек. Спустя полтора часа туристы были обнаружены в районе горы Шан-Кая и эвакуированы в безопасное место. Как выяснилось, супруги попали в плотный туман, сбились с маршрута и самостоятельно не смогли выйти в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась, — сообщили в МЧС РК.