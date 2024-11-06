5 ноября в Севастополе прошли мероприятия, посвящённые всероссийской акции — месячник белой трости﻿

«Белая трость» начинает свою историю существования с 1921 году. Предположительно тогда, потерявший зрение англичанин Джеймс Бигс покрасил свою трость в белый цвет, чтобы отличаться от обычных прохожих. Появление на улицах людей в руках с белой тростью привлекло внимание общественников и дало импульс к зарождению общественного движения с одноименным названием.
В 1969 году Международная федерация слепых (МФС) для привлечения внимания широкой общественности к проблемам слепых приняла решение считать 15 октября Днём белой трости. Так белая трость стала международным символом незрячего человека.
Спустя 8 лет, в 1987 году Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня белой трости. Теперь России месячник «Белая трость» проходит с 15 октября по 13 ноября. В этот период по всей стране проводятся семинары, круглые столы, лекции и другие просветительские акции, цель которых — привлечь внимание общественности к проблемам незрячих людей и формированию городской среды с учетом потребностей слабовидящих людей.
Севастопольская ВОС подготовила творческую программу о героическом прошлом нашего города для конкурса, который проходил в октябре в городе Геленджике. После возвращения с конкурса, севастопольские артисты решили показать ее всем членам организации, дополнив авторскими стихами и песнями, написанных слабовидящими людьми.
После просмотра концерта, Ольга Каленкович поблагодарила организаторов за приглашение и призналась, что песни и стихи военных лет, в прочтении членов Севастопольской ВОС, ее глубоко тронули, а авторские произведения концертной программы вызывают восхищение.
После завершения мероприятия, в помещении клуба, состоялось чаепитие с гостинцами от севастопольских нотариусов.
источник: Нотариальная палата города Севастополя
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