Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | 5 ноября в Севастополе прошли мероприятия, посвящённые всероссийской акции — месячник белой трости﻿
актуально в республике
5 ноября в Севастополе прошли мероприятия, посвящённые всероссийской акции - месячник белой трости﻿

5 ноября в Севастополе прошли мероприятия, посвящённые всероссийской акции — месячник белой трости﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:53 06.11.2024

5 ноября руководитель севастопольского нотариата Ольга Каленкович посетила концерт, посвященный всероссийской акции — месячник белой трости. Творческое мероприятие состоялось в клубе Севастопольской региональной общественной организацией Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (далее — Севастопольская ВОС).

«Белая трость» начинает свою историю существования с 1921 году. Предположительно тогда, потерявший зрение англичанин Джеймс Бигс покрасил свою трость в белый цвет, чтобы отличаться от обычных прохожих. Появление на улицах людей в руках с белой тростью привлекло внимание общественников и дало импульс к зарождению общественного движения с одноименным названием.

В 1969 году Международная федерация слепых (МФС) для привлечения внимания широкой общественности к проблемам слепых приняла решение считать 15 октября Днём белой трости. Так белая трость стала международным символом незрячего человека.

Спустя 8 лет, в 1987 году Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня белой трости. Теперь России месячник «Белая трость» проходит с 15 октября по 13 ноября. В этот период по всей стране проводятся семинары, круглые столы, лекции и другие просветительские акции, цель которых — привлечь внимание общественности к проблемам незрячих людей и формированию городской среды с учетом потребностей слабовидящих людей.

Узнайте больше:  Вице-президент нотариальной палаты Севастополя Максим Юрченко о бесплатных консультациях, наследстве и личном имуществе﻿

Севастопольская ВОС подготовила творческую программу о героическом прошлом нашего города для конкурса, который проходил в октябре в городе Геленджике. После возвращения с конкурса, севастопольские артисты решили показать ее всем членам организации, дополнив авторскими стихами и песнями, написанных слабовидящими людьми.

После просмотра концерта, Ольга Каленкович поблагодарила организаторов за приглашение и призналась, что песни и стихи военных лет, в прочтении членов Севастопольской ВОС, ее глубоко тронули, а авторские произведения концертной программы вызывают восхищение.

5 ноября в Севастополе прошли мероприятия, посвящённые всероссийской акции - месячник белой трости 5 ноября в Севастополе прошли мероприятия, посвящённые всероссийской акции - месячник белой трости

После завершения мероприятия, в помещении клуба, состоялось чаепитие с гостинцами от севастопольских нотариусов.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Нотариальная палата Севастополя

Нотариальная палата Севастополя
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.