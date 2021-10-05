5 октября – День учителя. Крымские педагоги принимают поздравления

День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября. Дата совпадает с Всемирным днем учителя. Праздник этот, по праву, отмечают сотрудники всех образовательных учреждений. Крымских педагогов поздравили первые лица Республики.

Глава РК Сергей Аксёнов:

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда, поздравляю вас с профессиональным праздником!

Труд учителя во все времена был одним из самых благородных, востребованных и ответственных. Мудрость и забота, тепло и доброта учителей остаются с нами на всю жизнь, занимая особое место в нашей памяти. Закладывая в умы и сердца подрастающего поколения базовые ценности и знания, учитель определяет, каким вырастет молодое поколение, к чему будет стремиться, чему поклоняться. Поэтому не будет преувеличением сказать, что в руках педагогов наше будущее.

Наши учителя сохраняют и развивают лучшие традиции и достижения отечественного образования. Высокий профессионализм крымских педагогов обеспечивает выпускникам высокие результаты на ЕГЭ, победы и достижения на конкурсах и олимпиадах всех уровней.

В Крыму уделяется большое внимание совершенствованию системы образования и созданию благоприятных условий труда педагогов. Предусмотрены меры социальной поддержки учителей, работающих в сельской местности, материальная помощь педагогическим работникам, ушедшим на заслуженный отдых, премии лучшим педагогам, выплаты молодым специалистам. Выплата в размере 150 тысяч рублей полагается учителям, подготовившим победителей Всероссийской олимпиады школьников, и 100 тысяч рублей – подготовившим «стобальников» на ЕГЭ. Кроме того, наш регион участвует в программе «Земский учитель», по которой в 2021 году прибыли 33 педагога.

Благодарю всех учителей за добросовестный труд, высокий профессионализм и преданность делу. Вы – наша гордость и опора. Желаю крепкого здоровья, благополучия и реализации всех намеченных целей!

Спикер Госсовета РК Владимир Константинов:

Уважаемые учителя, педагоги и наставники! Ежегодно 5 октября мы поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём учителя!

Вся ваша жизнь связана со школой, вы дарите детям свои знания, опыт, любовь и доброту. Вы играете важную роль в становлении и формировании личности ребёнка. Благодарю каждого из вас за терпение, за то, что учите думать, любить жизнь, помогаете успешно сдать экзамены, достичь успехов в спорте и творческих конкурсах, вдохновляете на новые открытия.

Спасибо за вашу важную, сложную и благородную работу! Желаю всем крепкого здоровья! С Днём учителя!