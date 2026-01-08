5 слабых мест китайских кроссоверов Chery Tiggo и как их устранить

Chery Tiggo, представленный в различных модификациях (от классического T11 до современных Tiggo 4/7 Pro), предлагает отличное соотношение цены и оснащения. Но, чтобы владение таким автомобилем было по-настоящему комфортным, необходимо знать о его уязвимых местах и заранее принять меры.

Ресурс элементов подвески и управляемость

Подвеска спроектирована как компромисс между комфортом и проходимостью, но некоторые компоненты требуют ранней замены, чем у некоторых европейских или японских аналогов.

Стойки и втулки стабилизатора – это самый «расходный» элемент передней подвески. Стук даже на небольших неровностях указывает на их износ. Хорошо хоть, что эти детали — на тот же Chery Tiggo 7 Pro Max — стоят недорого: https://relines.ru/catalog/chery/tiggo-7-pro-max/a/podveska/stoiki-stabilizatora.

На старых моделях отмечался выход из строя насоса ГУР или износ рулевых наконечников. На новых – вопросы к общей точности рулевого управления. Известна проблема с верхней опорой двигателя, которая рано начинает терять свои демпфирующие свойства.

Как устранить и предотвратить:

При замене стоек стабилизатора нужно рассматривать продукцию неоригинальных брендов с хорошей репутацией в сегменте обслуживания азиатских авто. Они часто служат дольше заводских.

Нельзя откладывать диагностику подвески, если появился стук. Своевременная замена изношенных втулок спасет от дорогого ремонта стоек амортизаторов.

При появлении сильных вибраций на холостом ходу или под нагрузкой, надо проверять состояние опор двигателя и коробки передач.

Слабое лакокрасочное покрытие (ЛКП) и высокая склонность к коррозии

Проблема ЛКП и коррозии, унаследованная от ранних поколений, хоть и уменьшилась в новых моделях, все еще требует повышенного внимания.

Краска часто оказывается тоньше, чем у конкурентов из Японии или Кореи, что делает ее восприимчивой к механическим повреждениям. Наиболее подвержены сколам передний бампер, кромка капота и дверей, боковые пороги и арки задних колес. Вода и соль задерживаются под резиновыми уплотнителями, провоцируя скрытую коррозию. Владельцы старых версий отмечают, что сам кузовной металл мягковат. Это усугубляет последствия мелких ДТП или ударов камнями.

Как устранить и предотвратить:

После покупки рекомендуется оклеить проблемные места полиуретановой защитной пленкой (PPF). А капот и передний бампер лучше оклеить полностью.

Провести профессиональную обработку скрытых полостей (пороги, лонжероны, внутренние части дверей) антикоррозионными составами с высокой проникающей способностью.

Зимой после мойки нужно продувать сжатым воздухом стыки дверей, крышки багажника и лючка бензобака, чтобы удалить влагу. Или проводить полную сушку. Регулярно наносить твердые воски или керамические составы для гидрофобизации и дополнительной защиты.

Низкое качество шумоизоляции

Шум – частый спутник китайских автомобилей, и Chery Tiggo не исключение. Эта проблема затрагивает и бюджетные ранние модели, и современные версии Tiggo Pro.

Чтобы устранить шум, нужно понимать его источники. В Tiggo можно выделить четыре основных «акустических дыры».

Через колесные арки, днище и двери в салон проникает сильный гул от шин. Особенно при езде по зернистому асфальту или на высокой скорости. Заводская обработка арок минимальна. При активном нажатии на педаль газа звук работы двигателя отчетливо слышен в салоне. Это связано с недостаточной изоляцией моторного щита и с особенностями работы высокооборотных моторов. На скоростях выше 100-110 км/ч слышен свист ветра, проникающий через недостаточно плотные уплотнители дверей и стыки кузовных панелей. В салоне, особенно после 15-20 тыс. км пробега или после зимы, могут появляться характерные скрипы пластиковых панелей, элементов торпедо, центрального подлокотника или дверей. Это признак слабого вибродемпфирования и невысоких допусков при сборке.

Как устранить недостатки

Завод-изготовитель использует тонкие листы виброизоляции и только в основных точках кузова, что недостаточно для гашения низкочастотных вибраций металла. Тонкие листы металла кузова вибрируют под воздействием дорожного шума, как мембрана, которая усиливает звук.

Самый эффективный способ устранить эту проблему – провести комплексную шумо-виброизоляцию (ШВИ). Она проводится в несколько слоев с использованием специализированных материалов.

Устранение шума из арок дает самый заметный эффект. Для этого нужно снять подкрылки, очистить металл и нанести жидкие шумоизоляционные мастики. А также необходимо обработать салонную часть арок (под обшивкой) вибродемпфером толщиной 3-4 мм и толстым слоем шумопоглотителя.

Двери Chery Tiggo «пустые» и резонируют. Поэтому рекомендуется обработать внешний лист металла вибродемпфером. На внутреннюю технологическую часть (под обшивку) нанести звукопоглотитель. Проклеить пластиковые обшивки дверей специальным материалом типа Маделин по всем стыкам и местам прилегания к металлу.

Чтобы комфорт внутри салона был максимальным, необходимо обработать днище и багажник. Для пола лучше использовать толстый вибродемпфер (4 мм) на днище и моторном щите, а сверху уложить тепло-шумоизоляционный материал. Внутри багажника пол, арки и нишу запасного колеса обработать виброизоляцией.

При появлении «сверчков» в торпедо необходимо проклеить стыки пластиковых деталей и воздуховодов лентой-антискрипом. Обработать силиконовой смазкой периметр дверей или установить двухконтурные уплотнители. Это снизит проникновение аэродинамических шумов.

Особенности эксплуатации двигателей и трансмиссий

В зависимости от связки «мотор-коробка» владельцы Chery Tiggo сталкиваются с разными нюансами, требующими особого регламента обслуживания.

Турбированные моторы чувствительны к качеству масла и чистоте системы смазки. Залегание поршневых колец и повышенный угар – это часто долгий интервал замены или использования неподходящего масла.

У большинства моделей используется вариатор, который не любит высокие нагрузки и агрессивный стиль езды. Быстрые старты «в пол» и движение с высокой скоростью на высоких оборотах без должного охлаждения сокращают ресурс двигателя.

Как устранить и предотвратить:

Рекомендуется сократить интервал замены моторного масла с заводских 10 000 км до 7 000-8 000 км, особенно в условиях жаркого климата или пробок.

Замена трансмиссионной жидкости в CVT должна проводиться по регламенту, а лучше каждые 40 000 км (вместо 60 000 км).

Избегать длительной езды на максимальных оборотах. При частых пробках следить за температурой охлаждающей жидкости.

Электрические «глюки» и работа мультимедиа

Современные автомобили напичканы электроникой, и Chery не всегда справляется с ее идеальной интеграцией на первых порах.

Наиболее частые жалобы – зависание или полная перезагрузка головного устройства (мультимедиа) после длительной стоянки или при подключении новых гаджетов. Могут наблюдаться ложные срабатывания или отказы датчиков света, дождя или даже ошибки по топливной системе. Отдельные блоки обогрева лобового стекла или зеркал могут перестать работать из-за проблем с проводкой.

Как устранить и предотвратить:

При каждом плановом ТО нужно требовать от дилера проверки и установки последней версии прошивки для блоков управления, включая мультимедиа.

При отказе элементов обогрева проверять зону покоя дворников, часто там происходит перетирание нитей проводников.

Убедиться, что аккумуляторная батарея (АКБ) всегда в хорошем состоянии. Слабое напряжение – частая причина «глюков» электроники.

Заключение

Кроссоверы Chery Tiggo уверенно заняли свою нишу на рынке за счет конкурентной цены, современного дизайна и богатого оснащения. Они предлагают высокий уровень комфорта и технологий за меньшие деньги, чем многие именитые конкуренты. Но, как показал наш детальный анализ, эта доступность часто достигается за счет экономии на вторичных элементах. Поэтому рекомендуется немного потратить время и средства на усиление слабых мест в первые месяцы владения.

