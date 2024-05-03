5 советов путешественника: как защититься от клещей

В апреле и мае активизируются опасные для человека и животных иксодовые клещи. Эксперты сервиса путешествий Туту рассказывают, как защитить от них себя и питомца и какие действия предпринять, если вас укусили.

Сделайте прививку

Клещи — переносчики болезней, самые опасные из которых — энцефалит и боррелиоз. Клещевой энцефалит вызывает поражение центральной нервной системы, вплоть до паралича, боррелиоз может поражать разные органы, в том числе сердце, печень и почки. От боррелиоза нет вакцины, его лечат антибиотиками, а вот от клещевого энцефалита отлично защищает двухкомпонентная прививка.

Безусловно, лучше прививаться до начала клещевого сезона, но можно и сейчас. В том числе доступна срочная вакцинация — второй компонент вакцины вводят спустя две недели, а не месяц, после первого.

Считается, что некоторые регионы наиболее опасны с точки зрения зараженных энцефалитом клещей. К ним относят, например, Сибирь, Урал и Дальний Восток. Однако помните — подцепить клеща можно в любом месте и в любое время. Несмотря на то, что большинство заболевших энцефалитом выздоравливают, лучше пройти вакцинацию.

Не забудьте о страховке

Перед зарубежным путешествием, особенно если хотите много времени проводить на природе, оформите медицинскую страховку.

В России полис дополнительного медицинского страхования тоже может пригодиться: в травмпункте или больнице клеща заберут на анализ, и за это, скорее всего, придется заплатить.

Соблюдайте осторожность, носите закрытую обувь и одежду

Самое главное, что поможет избежать заражения — осторожность. Обязательно пользуйтесь репеллентами, носите светлую закрытую одежду — на ней клещ гораздо заметнее, чем на брюках или куртке болотного или черного цвета.

Позаботьтесь и о питомце: клещи переносят пироплазмоз, это заболевание очень опасно и может привести к летальному исходу. Обработайте зверя от паразитов: обратитесь к ветеринару, и врач поможет выбрать подходящие капли или таблетки. Если питомец не против комбинезона, попробуйте такой приобрести: стопроцентной защиты от клещей он не даст, но все равно поможет снизить вероятность заражения.

Многие считают, что в опасности только любители походов с палатками и долгих вылазок на природу. Это не так. Стать жертвой клеща можно даже в городской черте или, например, во время автомобильного путешествия: достаточно отойти от трассы во время остановки. Даже если любите роудтрипы, подумайте: может, самолет надежнее, особенно если путешествуете по опасному с точки зрения энцефалита региону. Аналитики Туту отмечают, что за год выросло число путешественников, которые пользуются услугой бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета. Они также покупают билеты с возможностью 100%-го возврата стоимости, если поездку вдруг придется перенести.

Проведите осмотр после вылазки на природу

Всегда осматривайте себя и близких после активного дня на даче или лесного похода: руки, голова и ноги — далеко не единственные части тела, где может прятаться хитрый клещ. Затылок, шея, даже пах — будьте максимально внимательными и не ленитесь во время осмотра. Собаку или кошку также стоит внимательно осмотреть даже после обычной городской прогулки. Чуть что — сразу к врачу.

Обратитесь к врачу сразу, если укусили, и будьте внимательны к своему самочувствию. Но не паникуйте

Первое, что нужно сделать, если заметили на себе клеща — обратиться в больницу или травмпункт. Вытаскивайте клеща самостоятельно только в крайнем случае, когда до клиники далеко ехать. Чистыми руками клеща нужно повернуть максимально близко к месту укуса или, что предпочтительнее, воспользоваться специальным приспособлением, которое продается в аптеках. Согласно рекомендации Роспотребнадзора, клеща должны забрать на анализ, чтобы узнать, заражен ли он чем-то или нет. Симптомы и боррелиоза, и энцефалита проявляют себя не сразу, инкубационный период может занимать несколько недель. Не забывайте следить за своим состоянием, прислушиваться к сигналам организма и мониторить температуру даже если из лаборатории пришел ответ, что клещ не был переносчиком болезни. И — не паникуйте, если клещ все-таки заражен вирусом. Не факт, что вы заболели. Берегите себя и обращайтесь за помощью при малейших сомнениях. Это тот случай, когда лучше перестраховаться.