50 Центров «Точка роста» будет создано на базе школ Республики Крым в 2022 году

Ремонт и оснащение классов проходит в рамках нацпроекта «Образование».

В 2022 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Республики Крым, пройдут мероприятия по ремонту и подготовке помещений для дальнейшего размещения профильного оборудования и мебели с целью создания структурного подразделения Центра «Точка роста». Всего будет создано 50 таких центров. Об этом сообщает Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Мероприятия проходят с целью реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», — говорится в сообщении. — Основными целями создания центров являются: организация условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования современных методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного и технического профилей; обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Обществознание и естествознание».

Общий объем выделенных средств на выполнение запланированных работ по созданию указанных центров составил почти 79 млн. рублей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!