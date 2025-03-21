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500 бойцов Российских студотрядов будут задействованы в благоустройстве крымских памятников ВОВ
фото: Крымское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды"

500 бойцов Российских студотрядов будут задействованы в благоустройстве крымских памятников ВОВ

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 12:15 21.03.2025

22 марта в Симферополе у мемориала «Вечный огонь» в Парке им. Ю.А. Гагарина состоится торжественное открытие Республиканской патриотической акции «Десант Победы РСО» в рамках Всероссийской патриотической акции «Поклонимся Великим тем годам».

Десант Победы РСО в этом году пройдет с 22 марта по 4 апреля и позволит привести в порядок более 60 памятников и братских захоронений воинов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Акция организована АНО «Дом Молодёжи» и Крымским региональным отделением Российских студенческих отрядов в рамках Всероссийского конкурса поддержки добровольчества «Регион добрых дел». В реализации акции помогает Комитет Государственного Совета РК по патриотическому воспитанию и молодежной политики, Госкомитет молодежной политики РК, городская администрация г. Симферополя, Крымский федеральный университет имени В. И.   Вернадского и Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, — сообщили в пресс-службе Крымского регионального отделения МООО «российские студенческие Отряды». 

Десант Победы направлен на проведение добровольческих мероприятий по благоустройству памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., оказание помощи людям преклонного возраста, семьям участников СВО, проведение открытых уроков о событиях Великой Отечественной войны в школах, в частности, о событиях Крымской наступательной операции 1944 г. и освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков, а также на популяризацию добровольчества и трудовой деятельности среди школьной и студенческой молодежи.

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В рамках акции 20 студенческих и школьных трудовых отрядов, объединяющих 500 добровольцев, будут работать в 20 муниципальных образованиях на уборке и благоустройстве памятников, мемориалов, братских захоронений Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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