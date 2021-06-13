5105 рублей — в Минпроме Крыма озвучили стоимость набора продуктов питания на человека в месяц

В министерстве промышленной политики Крыма, назвав стоимость минимального набора продуктов питания на человека в месяц, отметили: в Республике Крым она меньше, чем в Севастополе.

По данным министерства, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания для крымчанина на конец мая составляла 5105,71 рублей, для жителя Севастополя — 5151,13 руб. При этом, по данным ЕМИСС, аналогичный набор продуктов на Сахалине составляет 6 668,86 рублей, а в Тамбовской области — 4 382,60. В среднем по России немногим более 4953 рублей. По данным статистики, с января стоимость набора в Крыму выросла более чем на 400 рублей, то есть увеличилась почти на 10 процентов за полгода. При этом в минпроме РК отмечают, что темп роста потребительских цен на продовольственные товары в Республике Крым в мае 2021 года находится на уровне ЮФО, — сообщают РИА Новости Крым .

В министерстве ждут ведения экономного хозяйства и рекомендуют крымчанам приобретать сельхозпродукцию на ярмарочных площадках городов и районов республики по ценам без посредников, на 15-20% ниже рыночной стоимости.