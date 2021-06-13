Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | 5105 рублей — в Минпроме Крыма озвучили стоимость набора продуктов питания на человека в месяц

crimeapress_news



реклама в крыму
5105 рублей - в Минпроме Крыма озвучили стоимость набора продуктов питания на человека в месяц
фото: Jack Sparrow (pexels.com)

5105 рублей — в Минпроме Крыма озвучили стоимость набора продуктов питания на человека в месяц

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:27 13.06.2021

В министерстве промышленной политики Крыма, назвав стоимость минимального набора продуктов питания на человека в месяц, отметили: в Республике Крым она меньше, чем в Севастополе.

По данным министерства, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания для крымчанина на конец мая составляла 5105,71 рублей, для жителя Севастополя — 5151,13 руб. При этом, по данным ЕМИСС, аналогичный набор продуктов на Сахалине составляет 6 668,86 рублей, а в Тамбовской области — 4 382,60. В среднем по России немногим более 4953 рублей. По данным статистики, с января стоимость набора в Крыму выросла более чем на 400 рублей, то есть увеличилась почти на 10 процентов за полгода. При этом в минпроме РК отмечают, что темп роста потребительских цен на продовольственные товары в Республике Крым в мае 2021 года находится на уровне ЮФО, — сообщают РИА Новости Крым.

В министерстве ждут ведения экономного хозяйства и рекомендуют крымчанам приобретать сельхозпродукцию на ярмарочных площадках городов и районов республики по ценам без посредников, на 15-20% ниже рыночной стоимости.

5105 рублей - в Минпроме Крыма озвучили стоимость набора продуктов питания на человека в месяц

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.