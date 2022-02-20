519 пациентов – с подтвержденным COVID-19. Сутки в Севастополе

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя было госпитализировано 47 человек. Выписано 22 пациента. На данный момент в больницах находится 675 пациентов, из них 519 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 949 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. По состоянию на утро 20 февраля в городе зарегистрировано 938 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 5 человек в возрасте от 78 до 86 лет. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 69 690 человек, выздоровели 59 313, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 20 февраля сделали прививку от коронавируса 302 712 человек. Второй этап вакцинации прошли 289 652 жителя региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 20 февраля поступило более 351 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

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