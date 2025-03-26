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52% крымчан хотя бы раз отказывались от трудоустройства
иллюстрация: pxhere.com

52% крымчан хотя бы раз отказывались от трудоустройства

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 9:49 26.03.2025

Чаще всего соискатели отклоняют джоб-офферы из-за низкой зарплаты, несоответствия обещаний реальности, а также наличия более выгодных предложений. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Каждый второй житель Крыма (52%) хотя бы раз в жизни отказывался от трудоустройства, даже если успешно прошел собеседование. Чаще всего отклоняют джоб-офферы респонденты от 35 до 44 лет (59%), а также опрошенные с доходом от 50 до 100 тысяч рублей (63%).

Каковы же главные причины отклонения джоб-офферов? 23% жителей Крыма, которые когда-либо отказывались от трудоустройства, назвали основной причиной низкий уровень заработной платы. 16% опрошенных заявили, что обещания работодателя не соответствовали действительности. 15% сообщили, что получили более привлекательные предложения от других компаний. 14% участников опроса указали на неудобные условия труда и график работы, а 11% отметили сложности в общении с руководством.

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