52 крымчанина за неделю попались «в сети» дистанционных мошенников. За доверчивость отдали сотни тысяч рублей

звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап, Вайбер) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур, онлайн-портала «Госуслуги»;

«безопасный» счет;

взлом аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах;

покупка и продажа товаров на бесплатных сервисах объявлений;

лжеброкерство;

инвестиции в акции компании.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ

На уловки мошенников, которые используют социальные сети, мессенджеры и Интернет-сайты попались 27 граждан.

В полицию Керчи обратилась местная жительница. Она рассказала полицейским, что через онлайн-сервис бесплатных объявлений ей позвонил неизвестный, который представился менеджером фирмы по производству металлических конструкций и войдя в доверие заявительницы, собеседник убедил ее оформить доставку строительных материалов и внести общую сумму денежных средств в размере более 720 тысяч рублей.

Жительница Феодосии рассказала полицейским, что в мессенджере Телеграм ей написал неизвестный с предложением о дополнительном заработке – инвестиции в криптовалюту. Женщина согласилась и отправила в качестве стартового капитала 98 тысяч рублей. Однако, спустя время, заявленный доход на карту заявительницы не поступил и она попробовала связаться с «абонентом», но оказалась в «черном списке».

Житель Симферополя обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что в мессенджере Вотсап получил сообщение от племянницы с просьбой дать взаймы денежные средства. Заявитель не раздумывая согласился и отправил на указанные реквизиты 10 тысяч рублей и только потом узнал, что аккаунт родственницы был взломан злоумышленниками.

Через ЗВОНКИ

Полиция Крыма советует не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений в добросовестности звонящего лучше завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился «собеседник»).

В полицию обратились 21 гражданин, которые пострадали от действий телефонных мошенников. Житель Евпатории рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником Роскомнадзора. Звонивший сообщил, что персональные данные заявителя с онлайн-портала «Госуслуги» в опасности – если злоумышленники получат доступ к личному кабинету, то автоматически и получат доступ к счетам заявителя. В качестве решения проблемы «собеседник» предложил мужчине отправить деньги на «безопасный» счет. Поддавшись панике и следуя инструкции неизвестного, заявитель отправил по указанным реквизитам 2 миллиона 115 тысяч рублей.

На уловку телефонных аферистов попалась жительница Керчи. Ей позвонил неизвестный и представился покупателем инвалидного кресла, публикацию о продаже которого он увидел на онлайн-сервисе бесплатных объявлений. С целью внесения предоплаты за кресло на счет заявительницы, «покупатель» убедил женщину продиктовать номер банковской карты и содержание поступившего СМС-сообщения. Однако, на счет заявительницы денежные средства не поступили, а наоборот – списалось 200 тысяч рублей.

14 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров (Телеграм, Вотсап, Вайбер).

Полицейским житель Феодосии рассказал, что в мессенджере Вотсап ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что на счету заявителя происходят подозрительные транзакции, деньги срочно нужно отправить на «безопасный» счет. Испугавшись, мужчина отправил по указанным реквизитам более 2 миллионов 500 тысяч рублей, из которых около 1 миллиона 500 тысяч рублей приобрел в кредит.

Жительнице Джанкоя в мессенджере Вотсап позвонил неизвестный и представился сотрудником Фонда медицинского страхования. Под предлогом перевыпуска полиса обязательного медицинского страхования и сохранения денежных средств, звонивший убедил женщину отправить по указанным реквизитам около 180 тысяч рублей.

Жительница Феодосии рассказала, что на одном из сайтов оставила заявку о приобретении автомобильных запчастей. Спустя время в мессенджере Вотсап ей позвонил неизвестный и представился менеджером компании. «Сотрудник» рассказал заявительнице о преимуществах их товара и озвучил прайс. Женщина согласилась на сделку и отправила по указанным реквизитам 97 тысяч рублей. Не дождавшись доставку, заявительница попыталась связаться с администраторами, но все попытки были тщетны. Как выяснилось позже, это был фишинговый сайт.

Как распознать мошенника?

– отвлекает объемом информации –звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы;

– торопит действовать – не дает времени подумать, подгоняет, просит, как можно скорее назвать код;

– пугает последствиями – звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить.

При любых подозрительных звонках – КЛАДИТЕ ТРУБКУ!!!

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

4 гражданина попались на уловки мошенников – перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

В сети Интернет не переходите по ссылкам. Не устанавливайте на свой мобильный телефон неизвестные приложения.

Жительница Керчи рассказала, что через онлайн-сервис бесплатных объявлений ей написал неизвестный, представился менеджером компании и предложил купить строительные материалы. Чтобы посмотреть весь ассортимент продукции, «менеджер» посоветовал заявительнице установить приложение их «фирмы». Однако, после установки приложения и авторизации в нем, женщине поступило СМС-сообщение о списании денежных средств в размере более 50 тысяч рублей.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым